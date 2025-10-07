Перенаправление россией поставок нефти на фоне ударов дронов давит на ее экспортные терминалы - Bloomberg

Объем поставок российской нефти по морю за последние четыре недели оставался близким к 16-месячному максимуму на фоне того, как удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам вынуждают перенаправлять потоки на экспортные терминалы и создают нагрузку на их эффективные мощности, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, среднесуточный объем отгрузок из портов страны за четыре недели по состоянию на 5 октября составил 3,57 млн баррелей в сутки, что примерно на 80 000 баррелей в сутки ниже максимального значения с мая 2024 года. Средний показатель дает более четкое представление об основных тенденциях, чем более волатильные недельные показатели.

Резкий рост объемов поставок произошел на фоне активизации ударов беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, в результате чего за последние два месяца было поражено по меньшей мере 15 заводов в европейской части россии, пишет издание. Среди недавних — пожар на Киришском НПЗ, расположенном более чем в 800 километрах от границы с Украиной. Система пожарной информации NASA для управления ресурсами зафиксировала два пожара на месте происшествия рано утром в субботу. Это был второй случай поражения завода менее чем за месяц.

По оценкам JPMorgan Chase & Co, из-за поражений объемы переработки нефти в россии упали ниже 5 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким показателем с апреля 2022 года. Это снижение сопровождалось резким ростом поставок нефти, которые выросли примерно на 500 000 баррелей в сутки с середины августа за четыре недели.

"россия может не иметь возможности перенаправить значительно больше нефти на экспорт, если атаки на нефтеперерабатывающие заводы усилятся. Резервные мощности на терминалах экспорта сырой нефти выглядят очень ограниченными", - говорится в публикации.

Два из трех портов, которые, скорее всего, будут переваливать баррели с пострадавших НПЗ — Приморск на Балтике и Новороссийск на Черном море — сейчас близки к своим потолкам пропускной способности, пишет издание. Хотя третий порт — Усть-Луга, также расположенный на Балтике, — как сообщается, имеет номинальную пропускную способность для увеличения экспорта, объемы его поставок в течение всего года значительно ниже пикового значения, достигнутого в октябре 2024 года. Эти цифры означают, что три западных порта имеют лишь около 165 000-265 000 баррелей в день свободных мощностей, указывает издание.

Отгрузка нефти

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 5 октября 35 танкеров загрузили 27,17 миллиона баррелей российской нефти. Объем вырос с 26,75 миллиона баррелей на 35 судах на предыдущей неделе.

Экспорт из западных российских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск оставался стабильным на уровне около 2,2 млн баррелей в сутки, при этом увеличение потоков из Мурманска компенсировало небольшое снижение поставок из Тихоокеанского региона.

Стоимость экспорта

Валовая стоимость экспорта москвы снизилась примерно на 40 миллионов долларов до 1,53 миллиарда долларов за неделю до 5 октября.

Цена на нефть марки Urals с Балтики снизилась примерно на 2,20 доллара за баррель до средней отметки 54,22 доллара, тогда как стоимость поставок из Черного моря снизилась на 2 доллара до 54,58 доллара за баррель за неделю.

Цена на ключевой тихоокеанский сорт нефти ESPO снизилась на 1,10 долларов за баррель до средней отметки 61,58 долларов за баррель. Цены с доставкой в Индию снизились на 2 доллара за баррель до 65,22 доллара за баррель, согласно данным Argus Media. В среднем за четыре недели экспортная цена российской нефти марки Urals из Балтийского и Черного морей снизилась на 0,20 доллара США до 54,82 и 55,04 доллара США за баррель соответственно. Цена нефти тихоокеанской марки ESPO снизилась на 0,40 долларов за баррель до средней отметки 62,41 долларов за баррель.

Согласно этому показателю, стоимость экспорта в среднем составляла около 1,43 млрд долларов США в неделю за 28 дней, закончившихся 5 октября, что примерно на 34 млн долларов США меньше, чем за аналогичный период, закончившийся 28 сентября.

Поставки по направлениям

Наблюдаемые поставки российской нефти азиатским потребителям, включая те, у которых нет конечного пункта назначения, незначительно снизились до 3,22 млн баррелей в сутки за 28 дней, закончившихся 5 октября, по сравнению с пересмотренными 3,25 млн баррелей в сутки за период до 28 сентября.

Как сообщается, хотя объем российской нефти, отправляемой в Индию, очевидно, резко сокращается, на судах еще довольно много нефти, которая не имеет конечного пункта назначения, что позволяет ожидать изменения этой тенденции. Танкеры, курсирующие маршрутами в Индию, все чаще не указывают конечный пункт назначения, пока не пройдут достаточно далеко через Аравийское море, а некоторые вообще не указывают конечный пункт назначения, даже после швартовки для разгрузки, указывает издание.

Поставки на танкерах, направляющихся в индийские порты, упали до 830 000 баррелей в сутки за четыре недели, закончившиеся 5 октября, однако на судах, у которых еще не указан конечный пункт назначения, этот показатель составляет более 1,1 млн баррелей в сутки.

Из них около 910 000 баррелей в день находятся на судах из западных портов россии, которые указывают своим пунктом назначения Порт-Саид или Суэцкий канал, или на судах из тихоокеанских портов, для которых не указан четкий пункт доставки, а еще 240 000 баррелей в день находятся на танкерах, которым еще не дан сигнал о пункте назначения.

Поставки в Турцию за четыре недели, закончившиеся 5 октября, снизились до примерно 310 000 баррелей в сутки. Поставки в Сирию остались на прежнем уровне — около 35 000 баррелей в сутки.