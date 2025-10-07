Перенаправлення росією поставок нафти на тлі ударів дронів тисне на її експортні термінали - Bloomberg

Обсяг поставок російської нафти морем в останні чотири тижні залишався близьким до 16-місячного максимуму, на тлі того, як удари безпілотників по нафтопереробних заводах змушують перенаправляти потоки на експортні термінали та створюють навантаження на їхні ефективні потужності, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, середньодобовий обсяг відвантажень з портів країни за чотири тижні станом на 5 жовтня становив 3,57 млн ​​барелів на добу, що приблизно на 80 000 барелів на добу нижче за максимальне значення з травня 2024 року. Середній показник дає чіткіше уявлення про основні тенденції, ніж більш волатильні тижневі показники.

Різке зростання обсягів поставок відбулося на тлі активізації ударів безпілотників по російських нафтопереробних заводах, внаслідок чого за останні два місяці було уражено щонайменше 15 заводів у європейській частині росії, пише видання. Серед нещодавніх - пожежа на Кірішському НПЗ, розташованому більш ніж за 800 кілометрів від кордону з Україною. Система пожежної інформації NASA для управління ресурсами зафіксувала дві пожежі на місці пригоди рано-вранці в суботу. Це був другий випадок ураження заводу менш як за місяць.

За оцінками JPMorgan Chase & Co, через ураження обсяги переробки нафти в росії впали нижче 5 мільйонів барелів на добу, що є найнижчим показником з квітня 2022 року. Це зниження супроводжувалося різким зростанням постачання нафти, які зросли приблизно на 500 000 барелів на добу з середини серпня за чотири тижні.

"росія може не мати змоги перенаправити значно більше нафти на експорт, якщо атаки на нафтопереробні заводи посиляться. Резервні потужності на терміналах експорту сирої нафти виглядають дуже обмеженими", - ідеться у публікації.

Два з трьох портів, які, швидше за все, перевалюватимуть барелі з постраждалих НПЗ - Приморськ на Балтиці та Новоросійськ на Чорному морі - зараз близькі до своїх стель спроможності, пише видання. Хоча третій порт - Усть-Луга, також розташований на Балтиці, - як повідомляється, має номінальну пропускну спроможність для збільшення експорту, обсяги його поставок протягом усього року значно нижчі від пікового значення, досягнутого у жовтні 2024 року. Ці цифри означають, що три західні порти мають лише близько 165 000-265 000 барелів на день вільних потужностей, вказує видання.

Відвантаження нафти

За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 5 жовтня 35 танкерів завантажили 27,17 мільйона барелів російської нафти. Обсяг зріс з 26,75 мільйона барелів на 35 суднах попереднього тижня.

Експорт із західних російських портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ залишався стабільним на рівні близько 2,2 млн барелів на добу, при цьому збільшення потоків із Мурманська компенсувало невелике зниження поставок з Тихоокеанського регіону.

Вартість експорту

Валова вартість експорту москви знизилася приблизно на 40 мільйонів доларів до 1,53 мільярда доларів за тиждень до 5 жовтня.

Ціна на нафту марки Urals з Балтики знизилася приблизно на 2,20 долара за барель до середньої позначки 54,22 долара, тоді як вартість поставок із Чорного моря знизилася на 2 долари до 54,58 долара за барель за тиждень.

Ціна на ключовий тихоокеанський сорт нафти ESPO знизилася на 1,10 доларів за барель до середньої позначки 61,58 доларів за барель. Ціни з доставкою до Індії знизилися на 2 долари за барель до 65,22 долара за барель, згідно з даними Argus Media. У середньому за чотири тижні експортна ціна російської нафти марки Urals із Балтійського та Чорного морів знизилася на 0,20 долара США до 54,82 та 55,04 долара США за барель відповідно. Ціна нафти тихоокеанської марки ESPO знизилася на 0,40 доларів за барель до середньої позначки 62,41 доларів за барель.

Згідно з цим показником, вартість експорту в середньому становила близько 1,43 млрд доларів США на тиждень за 28 днів, що закінчилися 5 жовтня, що приблизно на 34 млн доларів США менше, ніж за аналогічний період, що закінчився 28 вересня.

Поставки за напрямами

Поставки російської нафти, що спостерігаються, азійським споживачам, включаючи ті, у яких немає кінцевого пункту призначення, незначно знизилися до 3,22 млн барелів на добу за 28 днів, що закінчилися 5 жовтня, порівняно з переглянутими 3,25 млн барелів на добу за період до 28 вересня.

Як повідомляється, хоча обсяг російської нафти, що відправляється в Індію, очевидно, різко скорочується, на суднах ще досить багато нафти, яка не має кінцевого пункту призначення, що дозволяє очікувати зміни цієї тенденції. Танкери, що курсують маршрутами до Індії, все частіше не вказують кінцевий пункт призначення, поки не пройдуть досить далеко через Аравійське море, а деякі взагалі не вказують кінцевий пункт призначення, навіть після швартування для розвантаження, вказує видання.

Поставки на танкерах, що прямують до індійських портів, впали до 830 000 барелів на добу за чотири тижні, що закінчилися 5 жовтня, проте на суднах, у яких ще не вказано кінцевого пункту призначення, цей показник становить понад 1,1 млн барелів на добу.

З них близько 910 000 барелів на день знаходяться на суднах із західних портів росії, які вказують своїм пунктом призначення Порт-Саїд або Суецький канал, або на суднах з тихоокеанських портів, для яких не вказано чіткий пункт доставки, а ще 240 000 барелів на день знаходяться на танкерах, яким ще не дано сигнал про пункт призначення.

Поставки до Туреччини за чотири тижні, що закінчилися 5 жовтня, знизилися до приблизно 310 000 барелів на добу. Постачання до Сирії залишилися на колишньому рівні - близько 35 000 барелів на добу.