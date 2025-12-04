$42.200.13
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Министерство здравоохранения провело внеочередную проверку одной из ООО клиники Odrex, которая фигурирует в уголовных делах о смерти бизнесмена Аднана Кивана. Несмотря на громкий скандал вокруг клиники, Odrex может продолжить работу благодаря другим ООО и лицензиям, выданным на них.

Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"

Министерство здравоохранения неделю назад провело внеочередную проверку соблюдения лицензионных условий клиникой Odrex, которая оказалась в центре самого громкого медицинского скандала страны 2025 года. Сможет ли Минздрав остановить медицинскую деятельность частной клиники, которую десятки людей обвиняют в нарушениях протоколов лечения и смертях пациентов, читайте в материале УНН

Министерство здравоохранения 25-26 ноября провело внеочередную проверку соблюдения лицензионных условий клиникой Odrex, в частности проверка касалась ООО "Дом медицины", которая фигурирует в уголовных делах, относительно смерти в стенах клиники украинского бизнесмена Аднана Кивана. Согласно информации следствия, судебно-медицинская экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями медиков "Одрекса" и смертью Аднана Кивана: врачи не обеспечили надлежащего реагирования на осложнения, не назначили необходимых препаратов, в частности антибиотиков после операции, и проводили процедуры, противопоказанные в его состоянии.

Бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий считает, что в случае, если качество оказания медицинской помощи в клинике "Одрекс" не соответствует современным требованиям – их лицензия может быть отозвана. 

Должно быть исследование, а особенно экспертиза, о качестве оказания медицинской помощи. Вопрос исключительно в качестве оказания медицинской помощи. Если были соблюдены все требования, все протоколы лечения, то вины, соответственно, нет у медиков. А если были нарушения, то это нарушение лицензионных условий, то тогда лицензию можно отозвать 

– заявил эксперт.

Но несмотря на это - вопрос комплексной проверки клиники "Одрекс" до сих пор остался без ответа. Ведь, как писал УНН ранее, частная одесская клиника имеет несколько действующих ООО и медицинских лицензий. В частности, редакции УНН известно, что Минздрав летом 2025 года выдал новую медицинскую лицензию на ООО "Медицинский дом "Одрекс". Кроме того, медучреждение имеет еще одно активное ООО "Центр медицины" с лицензией, выданной еще в 2012 году. Именно на основе этой лицензии и функционирует клиника сейчас. 

Поэтому, отзыв одной медицинской лицензии ООО "Дом медицины" глобально не решит проблему Odrex. Клиника продолжит функционировать и оказывать медицинские услуги благодаря другим лицензиям, которые Минздрав им без проблем выдает. 

Такую уступчивость Минздрава в отношении клиники Odrex можно объяснить возможными личными связями генерального директора клиники и министра Виктора Ляшко. Ведь известно, что генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в рабочую группу Минздрава, созданную для развития частной медицины. Возглавлял ее лично министр Виктор Ляшко. В таких условиях можно предположить, что руководитель клиники имеет возможность влиять на определенные процессы внутри министерства или пользоваться личными контактами для сохранения лояльности регулятора.

Именно такие обстоятельства создают очевидный конфликт интересов и могут объяснять, почему министерство в течение года не реагировало на жалобы, заявления, публичные истории пострадавших и даже на смерть пациента в стенах клиники и проведение активных следственных действий по этому факту.

А пока Минздрав анализирует результаты проверки всего лишь одной из множества ООО "Одрекс", семьи умерших и бывшие пациенты клиники просят правоохранителей провести расследование и наказать виновных. 

Истории жертв "лечения" в Odrex, ужасающие

Одной из самых резонансных смертей в стенах частной клиники Odrex – является смерть  одесского девелопера Аднана Кивана. По факту его смерти открыты уголовные производства, а двум врачам клиники уже сообщено о подозрениях. Им инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента. 

Именно это дело стало толчком для того, чтобы другие семьи объединились и начали открыто говорить о собственном опыте лечения в клинике. Публичный резонанс оказался настолько значительным, что на YouTube вышел документальный фильм "Осиное гнездо", в котором собраны истории пациентов Odrex. Бывшие пациенты и родные тех, кто навсегда закрыл глаза в стенах клиники "Одрекс", рассказывают о возможных нарушениях: фальсификации медицинской документации, подделке подписей родных пациентов, вымогательстве денег и угрозах, нарушении стерильности в реанимации и хирургии клиники, многочисленных внутрибольничных инфекциях и лечении пациентов не по протоколам. 

Лилия Подоляк

