12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
публикации
Эксклюзивы
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:12
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский

Киев • УНН

 Киев • УНН

Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска и не дают россиянам продвинуться в Мирнограде, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он провел совещание с командирами, где обсуждались вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений.

ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Фото: www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска, а также не дают россиянам продвинуться в Мирнограде. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Подробности

Сырский провел совещание с командирами подразделений ВСУ, где обсуждался вопрос согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, проводящих поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника.

В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов. Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы

- заявил главком ВСУ.

Он добавил, что для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению задействованных сил и средств.

В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БПЛА

- говорится в сообщении.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений, из них 45 атак отбито на Покровском направлении.

Евгений Устименко

