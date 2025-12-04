ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский

Фото: www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска, а также не дают россиянам продвинуться в Мирнограде. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Подробности

Сырский провел совещание с командирами подразделений ВСУ, где обсуждался вопрос согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, проводящих поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника.

В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов. Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы - заявил главком ВСУ.

Он добавил, что для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению задействованных сил и средств.

В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БПЛА - говорится в сообщении.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений, из них 45 атак отбито на Покровском направлении.