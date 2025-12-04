$42.330.01
3 грудня, 23:09 • 10583 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 16320 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 21057 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 30896 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 35181 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 22955 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 26655 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 24915 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25349 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30543 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
На Покровському напрямку відбили 45 ворожих атак зі 170 боїв на фронті: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 174 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень, з них 45 атак відбито на Покровському напрямку. Противник завдав трьох ракетних та 62 авіаційних ударів, використав 5251 дрон-камікадзе.

На Покровському напрямку відбили 45 ворожих атак зі 170 боїв на фронті: карта від Генштабу

На Покровському напрямку за минулу добу відбили 45 атак ворога, чверть із загалом 170 боїв на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 4 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4301 обстріл, зокрема 121 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5251 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну гармату ворога.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинувши при цьому три керовані авіаційні бомби, здійснив 203 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне, Торське та в бік населеного пункту Ставки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили десять наступальних дій загарбників поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку ворог три рази атакував позиції наших захисників в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 12 ворожих спробу просунутися вперед у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в напрямку Прилук, Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Генштаб ЗСУ: росіяни за добу втратили ще 1140 військових 04.12.25, 07:20 • 1242 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна