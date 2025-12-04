Генштаб ЗСУ: росіяни за добу втратили ще 1140 військових

За минулу добу, 3 грудня Сили оборони України вбили та поранили 1 140 російських окупантів. Також українські захисники знищили 29 артилерійських систем і 3 танки ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб;

танків – 11 396 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од;

артилерійських систем – 34 809 (+29) од;

РСЗВ – 1 556 (+1) од;

засоби ППО – 1 253 (+0) од;

літаків – 430 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од;

крилаті ракети – 4 024 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125) од;

спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

Нагадаємо

Станом на 22:00 3 грудня 2025 року за добу відбулося 158 бойових зіткнень, ворог збільшив застосування дронів-камікадзе та зосередив активність на Донеччині. Генштаб підтвердив ураження нафтобаз у тамбовській та орловській областях РФ.

