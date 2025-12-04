$42.330.01
3 грудня, 23:09 • 8614 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 13668 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 18756 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 27951 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 32353 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 22313 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 25957 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 24283 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25197 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30347 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Генштаб ЗСУ: росіяни за добу втратили ще 1140 військових

Київ • УНН

 • 32 перегляди

За минулу добу, 3 грудня, Сили оборони України ліквідували 1140 російських окупантів. Також знищено 29 артилерійських систем та 3 танки ворога.

Генштаб ЗСУ: росіяни за добу втратили ще 1140 військових

За минулу добу, 3 грудня Сили оборони України вбили та поранили 1 140 російських окупантів. Також українські захисники знищили 29 артилерійських систем і 3 танки ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб;
    • танків – 11 396 (+3) од;
      • бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од;
        • артилерійських систем – 34 809 (+29) од;
          • РСЗВ – 1 556 (+1) од;
            • засоби ППО – 1 253 (+0) од;
              • літаків – 430 (+0) од;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од;
                    • крилаті ракети – 4 024 (+0) од;
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 1 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125) од;
                            • спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.

                              В Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Станом на 22:00 3 грудня 2025 року за добу відбулося 158 бойових зіткнень, ворог збільшив застосування дронів-камікадзе та зосередив активність на Донеччині. Генштаб підтвердив ураження нафтобаз у тамбовській та орловській областях РФ.

                              Листопад став найінтенсивнішим за кількістю боєзіткнень на фронті у 2025 році – Міноборони03.12.25, 17:14

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Сутички
                              Донецька область
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Збройні сили України
                              Україна