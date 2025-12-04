Генштаб ЗСУ: росіяни за добу втратили ще 1140 військових
Київ • УНН
За минулу добу, 3 грудня, Сили оборони України ліквідували 1140 російських окупантів. Також знищено 29 артилерійських систем та 3 танки ворога.
За минулу добу, 3 грудня Сили оборони України вбили та поранили 1 140 російських окупантів. Також українські захисники знищили 29 артилерійських систем і 3 танки ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб;
- танків – 11 396 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23 685 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 809 (+29) од;
- РСЗВ – 1 556 (+1) од;
- засоби ППО – 1 253 (+0) од;
- літаків – 430 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од;
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125) од;
- спеціальна техніка – 4 012 (+0) од.
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
Станом на 22:00 3 грудня 2025 року за добу відбулося 158 бойових зіткнень, ворог збільшив застосування дронів-камікадзе та зосередив активність на Донеччині. Генштаб підтвердив ураження нафтобаз у тамбовській та орловській областях РФ.
