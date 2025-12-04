Генштаб ВСУ: россияне за сутки потеряли еще 1140 военных

За прошедшие сутки, 3 декабря, Силы обороны Украины убили и ранили 1 140 российских оккупантов. Также украинские защитники уничтожили 29 артиллерийских систем и 3 танка врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 177 370 (+1 140) человек;

танков – 11 396 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23 685 (+3) ед;

артиллерийских систем – 34 809 (+29) ед;

РСЗО – 1 556 (+1) ед;

средства ПВО – 1 253 (+0) ед;

самолетов – 430 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 476 (+245) ед;

крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед;

корабли / катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 68 813 (+125) ед;

специальная техника – 4 012 (+0) ед.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Напомним

По состоянию на 22:00 3 декабря 2025 года за сутки произошло 158 боевых столкновений, враг увеличил применение дронов-камикадзе и сосредоточил активность на Донетчине. Генштаб подтвердил поражение нефтебаз в Тамбовской и Орловской областях РФ.

Ноябрь стал самым интенсивным по количеству боестолкновений на фронте в 2025 году – Минобороны