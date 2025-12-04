Генштаб ВСУ: россияне за сутки потеряли еще 1140 военных
Киев • УНН
За минувшие сутки, 3 декабря, Силы обороны Украины ликвидировали 1140 российских оккупантов. Также уничтожено 29 артиллерийских систем и 3 танка врага.
За прошедшие сутки, 3 декабря, Силы обороны Украины убили и ранили 1 140 российских оккупантов. Также украинские защитники уничтожили 29 артиллерийских систем и 3 танка врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 177 370 (+1 140) человек;
- танков – 11 396 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 23 685 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 34 809 (+29) ед;
- РСЗО – 1 556 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед;
- самолетов – 430 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 476 (+245) ед;
- крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 813 (+125) ед;
- специальная техника – 4 012 (+0) ед.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
По состоянию на 22:00 3 декабря 2025 года за сутки произошло 158 боевых столкновений, враг увеличил применение дронов-камикадзе и сосредоточил активность на Донетчине. Генштаб подтвердил поражение нефтебаз в Тамбовской и Орловской областях РФ.
