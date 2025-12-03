158 боєзіткнень за добу: росіяни масовано штурмують Покровський і Костянтинівський напрямки – Генштаб

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 9898 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 16416 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 21488 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 18036 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 22537 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 22104 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24142 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29477 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 37255 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30807 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.7м/с
94%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 30736 перегляди
Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу3 грудня, 11:54 • 8146 перегляди
Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів3 грудня, 12:00 • 5156 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 19382 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 19982 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 21488 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 30876 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 48650 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 51263 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 60269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58733 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 61178 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115838 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 89423 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 105124 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
FIFA (серія відеоігор)

158 боєзіткнень за добу: росіяни масовано штурмують Покровський і Костянтинівський напрямки – Генштаб

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Станом на 22:00 3 грудня 2025 року за добу відбулося 158 бойових зіткнень, ворог збільшив застосування дронів-камікадзе та зосередив активність на Донеччині. Генштаб підтвердив ураження нафтобаз у тамбовській та орловській областях РФ.

158 боєзіткнень за добу: росіяни масовано штурмують Покровський і Костянтинівський напрямки – Генштаб

Оперативна ситуація на фронті залишається напруженою: станом на 22:00 3 грудня 2025 року від початку доби відбулося 158 бойових зіткнень. Ворог значно збільшив застосування дронів-камікадзе та продовжує штурмові дії, зосереджуючи найбільшу активність на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Окупанти застосували 3409 дронів-камікадзе. Здійснили 3447 обстрілів позицій та населених пунктів. Завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб.

Покровський напрямок: Тут ворог здійснив 36 спроб прорвати оборону у районах Нового Шахового, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів. Українські воїни знешкодили 78 окупантів (48 – безповоротно), знищили 13 БПЛА та 6 засобів РЕБ.

Генштаб підтвердив ураження нафтобаз у тамбовській та орловській областях рф та інших важливих об'єктів окупантів03.12.25, 16:13 • 2986 переглядiв

Костянтинівський напрямок: Противник 29 разів атакував позиції Сил оборони, зосередивши наступ у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки.

Південно-Слобожанський напрямок: Українські війська зупинили 15 атак ворога в районах Стариці, Вовчанська та Синельникового, два бої тривають.

Олександрівський напрямок: Зафіксовано 14 ворожих атак у районах Ялти, Соснівки та Привільного.

Гуляйпільський напрямок: Відбулося 12 боєзіткнень.

На Лиманському та Слов’янському напрямках Сили оборони відбили 9 атак на кожному, а на Придніпровському напрямку було відбито три спроби окупантів просунутися біля Антонівського мосту. На Оріхівському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

Листопад став найінтенсивнішим за кількістю боєзіткнень на фронті у 2025 році – Міноборони03.12.25, 18:14 • 1980 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Донецька область
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Костянтинівка