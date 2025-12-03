158 боєзіткнень за добу: росіяни масовано штурмують Покровський і Костянтинівський напрямки – Генштаб

Оперативна ситуація на фронті залишається напруженою: станом на 22:00 3 грудня 2025 року від початку доби відбулося 158 бойових зіткнень. Ворог значно збільшив застосування дронів-камікадзе та продовжує штурмові дії, зосереджуючи найбільшу активність на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Окупанти застосували 3409 дронів-камікадзе. Здійснили 3447 обстрілів позицій та населених пунктів. Завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб.

Покровський напрямок: Тут ворог здійснив 36 спроб прорвати оборону у районах Нового Шахового, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів. Українські воїни знешкодили 78 окупантів (48 – безповоротно), знищили 13 БПЛА та 6 засобів РЕБ.

Костянтинівський напрямок: Противник 29 разів атакував позиції Сил оборони, зосередивши наступ у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки.

Південно-Слобожанський напрямок: Українські війська зупинили 15 атак ворога в районах Стариці, Вовчанська та Синельникового, два бої тривають.

Олександрівський напрямок: Зафіксовано 14 ворожих атак у районах Ялти, Соснівки та Привільного.

Гуляйпільський напрямок: Відбулося 12 боєзіткнень.

На Лиманському та Слов’янському напрямках Сили оборони відбили 9 атак на кожному, а на Придніпровському напрямку було відбито три спроби окупантів просунутися біля Антонівського мосту. На Оріхівському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

