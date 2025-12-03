158 боестолкновений за сутки: россияне массированно штурмуют Покровское и Константиновское направления – Генштаб

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 9916 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 16444 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 21518 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 18054 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 22555 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 22111 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24150 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29480 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 37258 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30808 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.7м/с
94%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 30876 просмотра
Упала во двор в оккупированной Макеевке: российский бомбардировщик "потерял" еще одну авиабомбу3 декабря, 11:54 • 8326 просмотра
Генсек НАТО раскрыл две вещи для давления на россиян в случае затягивания или безрезультатности мирных переговоров3 декабря, 12:00 • 5296 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны3 декабря, 12:35 • 19577 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины3 декабря, 12:41 • 20067 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 21518 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 30898 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 48658 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 51270 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 60275 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 58733 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 61179 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 115839 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 89424 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 105126 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Серия Airbus A320
FIFA (серия видеоигр)

158 боестолкновений за сутки: россияне массированно штурмуют Покровское и Константиновское направления – Генштаб

Киев • УНН

 • 28 просмотра

По состоянию на 22:00 3 декабря 2025 года за сутки произошло 158 боевых столкновений, враг увеличил применение дронов-камикадзе и сосредоточил активность на Донетчине. Генштаб подтвердил поражение нефтебаз в Тамбовской и Орловской областях РФ.

158 боестолкновений за сутки: россияне массированно штурмуют Покровское и Константиновское направления – Генштаб

Оперативная ситуация на фронте остается напряженной: по состоянию на 22:00 3 декабря 2025 года с начала суток произошло 158 боевых столкновений. Враг значительно увеличил применение дронов-камикадзе и продолжает штурмовые действия, сосредоточивая наибольшую активность на Донетчине. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Оккупанты применили 3409 дронов-камикадзе. Осуществили 3447 обстрелов позиций и населенных пунктов. Нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 99 управляемых авиабомб.

Покровское направление: Здесь враг совершил 36 попыток прорвать оборону в районах Нового Шахового, Мирнограда, Покровска и других населенных пунктов. Украинские воины обезвредили 78 оккупантов (48 – безвозвратно), уничтожили 13 БПЛА и 6 средств РЭБ.

Генштаб подтвердил поражение нефтебаз в тамбовской и орловской областях рф и других важных объектов оккупантов03.12.25, 16:13 • 2990 просмотров

Константиновское направление: Противник 29 раз атаковал позиции Сил обороны, сосредоточив наступление в районах Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки.

Южно-Слобожанское направление: Украинские войска остановили 15 атак врага в районах Старицы, Волчанска и Синельниково, два боя продолжаются.

Александровское направление: Зафиксировано 14 вражеских атак в районах Ялты, Сосновки и Привольного.

Гуляйпольское направление: Произошло 12 боестолкновений.

На Лиманском и Славянском направлениях Силы обороны отбили 9 атак на каждом, а на Приднепровском направлении были отбиты три попытки оккупантов продвинуться возле Антоновского моста. На Ореховском направлении наступательных действий не зафиксировано.

Ноябрь стал самым интенсивным по количеству боестолкновений на фронте в 2025 году – Минобороны03.12.25, 18:14 • 1986 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Константиновка