158 боестолкновений за сутки: россияне массированно штурмуют Покровское и Константиновское направления – Генштаб
По состоянию на 22:00 3 декабря 2025 года за сутки произошло 158 боевых столкновений, враг увеличил применение дронов-камикадзе и сосредоточил активность на Донетчине. Генштаб подтвердил поражение нефтебаз в Тамбовской и Орловской областях РФ.
Оперативная ситуация на фронте остается напряженной: по состоянию на 22:00 3 декабря 2025 года с начала суток произошло 158 боевых столкновений. Враг значительно увеличил применение дронов-камикадзе и продолжает штурмовые действия, сосредоточивая наибольшую активность на Донетчине. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Оккупанты применили 3409 дронов-камикадзе. Осуществили 3447 обстрелов позиций и населенных пунктов. Нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 99 управляемых авиабомб.
Покровское направление: Здесь враг совершил 36 попыток прорвать оборону в районах Нового Шахового, Мирнограда, Покровска и других населенных пунктов. Украинские воины обезвредили 78 оккупантов (48 – безвозвратно), уничтожили 13 БПЛА и 6 средств РЭБ.
Константиновское направление: Противник 29 раз атаковал позиции Сил обороны, сосредоточив наступление в районах Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки.
Южно-Слобожанское направление: Украинские войска остановили 15 атак врага в районах Старицы, Волчанска и Синельниково, два боя продолжаются.
Александровское направление: Зафиксировано 14 вражеских атак в районах Ялты, Сосновки и Привольного.
Гуляйпольское направление: Произошло 12 боестолкновений.
На Лиманском и Славянском направлениях Силы обороны отбили 9 атак на каждом, а на Приднепровском направлении были отбиты три попытки оккупантов продвинуться возле Антоновского моста. На Ореховском направлении наступательных действий не зафиксировано.
