Генштаб подтвердил поражение нефтебаз в тамбовской и орловской областях рф и других важных объектов оккупантов

$42.330.01
49.180.13
ukenru
13:22 • 4510 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
12:41 • 10094 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 12363 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 16549 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 20173 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 27290 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 35029 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29236 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39183 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75866 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
92%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 31190 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 38128 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 24987 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню09:06 • 10407 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 15582 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 15746 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 38312 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 44489 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 53674 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 51657 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Марк Рютте
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Европа
Соединённые Штаты
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 55547 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 57735 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 112821 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 86620 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 102389 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дія (сервис)
FAB-500
Социальная сеть

Генштаб подтвердил поражение нефтебаз в тамбовской и орловской областях рф и других важных объектов оккупантов

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Тамбовской области рф и других важных объектов оккупантов. Среди них нефтебаза "Ливны" в Орловской области и пост технического наблюдения в Черном море.

Генштаб подтвердил поражение нефтебаз в тамбовской и орловской областях рф и других важных объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Тамбовской области рф и других важных объектов оккупантов - в том числе нефтебазы "Ливны" в Орловской области рф и поста технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря, пишет УНН.

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области рф. Объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. Зафиксировано поражение цели, с последующим пожаром на объекте – предварительно горит несколько резервуаров для нефтепродуктов

- сообщили в Генштабе.

Результаты попаданий уточняются.

Беспилотники атаковали Тамбовскую область РФ: горит нефтебаза03.12.25, 07:28 • 3108 просмотров

Кроме того, поражен пост технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря. По предварительной информации, уничтожен расчет БпЛА оккупантов и поражена РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке "Сиваш". Другие результаты уточняются

- указали в Генштабе.

"Также установлено уничтожение трех разведывательно-ударных БпЛА типа "Орион" во время поражения 27 ноября 2025 года аэродрома Саки (Новофедоровка, временно оккупированная территория украинского Крыма)", - говорится в сообщении.

Стоимость одного такого российского беспилотника, как указано, оценивается примерно в 5 млн долларов США. Летательный аппарат имеет размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов.

Вместе с тем подтверждено поражение 2 декабря 2025 года нефтебазы "Ливны" в Орловской области рф, с последующим горением двух резервуаров РВ-5000 в результате попадания ударных БпЛА

- отметили в Генштабе.

Дроны атаковали нефтебазу в орловской области рф: загорелись объекты топливно-энергетического комплекса02.12.25, 08:52 • 2848 просмотров

"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черное море
Крым
Украина