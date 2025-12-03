Генштаб подтвердил поражение нефтебаз в тамбовской и орловской областях рф и других важных объектов оккупантов
Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Тамбовской области рф и других важных объектов оккупантов. Среди них нефтебаза "Ливны" в Орловской области и пост технического наблюдения в Черном море.
В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области рф. Объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. Зафиксировано поражение цели, с последующим пожаром на объекте – предварительно горит несколько резервуаров для нефтепродуктов
Результаты попаданий уточняются.
Кроме того, поражен пост технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря. По предварительной информации, уничтожен расчет БпЛА оккупантов и поражена РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке "Сиваш". Другие результаты уточняются
"Также установлено уничтожение трех разведывательно-ударных БпЛА типа "Орион" во время поражения 27 ноября 2025 года аэродрома Саки (Новофедоровка, временно оккупированная территория украинского Крыма)", - говорится в сообщении.
Стоимость одного такого российского беспилотника, как указано, оценивается примерно в 5 млн долларов США. Летательный аппарат имеет размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов.
Вместе с тем подтверждено поражение 2 декабря 2025 года нефтебазы "Ливны" в Орловской области рф, с последующим горением двух резервуаров РВ-5000 в результате попадания ударных БпЛА
"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.