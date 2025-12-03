Беспилотники атаковали Тамбовскую область РФ: горит нефтебаза

В ночь на среду, 3 декабря, беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области России. Об этом заявили российские власти, передает УНН со ссылкой на главу Тамбовской области Евгения Первышова, губернатора Воронежской области Александра Гусева и оборонное ведомство РФ.

Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков беспилотника террористического киевского режима - написал Первышов в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что в ночных операциях беспилотники якобы были уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах.

О пострадавших ни в одном случае не сообщается.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 3 декабря российская противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 102 украинских летательных аппарата самолетного типа над семью областями, больше всего - в Белгородской (26), Брянской (22) и Курской (21) областях. Тамбовская область в сводке ведомства не упоминается.

Напомним

В ночь на 2 декабря дроны атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт" в Орловской области России, вызвав возгорание объектов топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе.

