03:01 • 4108 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
23:38 • 9230 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 11657 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 24091 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 61579 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 44496 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 35855 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 32744 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58575 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55244 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Беспилотники атаковали Тамбовскую область РФ: горит нефтебаза

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В ночь на 3 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области России, вызвав возгорание. Российские власти заявили об уничтожении 102 украинских летательных аппаратов над семью областями, но Тамбовская область в сводке не упоминается.

Беспилотники атаковали Тамбовскую область РФ: горит нефтебаза

В ночь на среду, 3 декабря, беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области России. Об этом заявили российские власти, передает УНН со ссылкой на главу Тамбовской области Евгения Первышова, губернатора Воронежской области Александра Гусева и оборонное ведомство РФ.

Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков беспилотника террористического киевского режима

- написал Первышов в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что в ночных операциях беспилотники якобы были уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах.

О пострадавших ни в одном случае не сообщается.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 3 декабря российская противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 102 украинских летательных аппарата самолетного типа над семью областями, больше всего - в Белгородской (26), Брянской (22) и Курской (21) областях. Тамбовская область в сводке ведомства не упоминается.

Напомним

В ночь на 2 декабря дроны атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт" в Орловской области России, вызвав возгорание объектов топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе.

Здание управления фсб рф в чечне полностью сгорело после атаки дронов ВСУ: пострадало здание мвд02.12.25, 14:09 • 2452 просмотра

Вита Зеленецкая

