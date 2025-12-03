$42.340.08
03:01 • 3876 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
23:38 • 8766 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 11507 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 23942 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 61369 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 44437 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 35814 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 32730 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58559 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55227 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Безпілотники атакували Тамбовську область рф: горить нафтобаза

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У ніч на 3 грудня безпілотники атакували нафтобазу в Тамбовській області росії, спричинивши загоряння. Російська влада заявила про знищення 102 українських літальних апаратів над сімома областями, але Тамбовська область у зведенні не згадується.

Безпілотники атакували Тамбовську область рф: горить нафтобаза

У ніч на середу, 3 грудня безпілотники атакували нафтобазу в Тамбовській області росії. Про це заявила російська влада, передає УНН з посиланням на очільника Тамбовської області Євгена Пєрвишова, губернатора Воронезької області Олександра Гусєва та оборонне відомство рф. 

Вночі 3 грудня на нафтобазі в Тамбовській області сталося загоряння після падіння уламків безпілотника терористичного київського режиму

- написав Пєрвишов у своєму Telegram-каналі.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар зазначив, що в нічних операціях безпілотники нібито були знищені в Каменську, М’ясниковському, Міллеровському, Тарасовському та Чортківському районах.

Про постраждалих у жодному випадку не повідомляється.

За даними Міноборони рф, у ніч на 3 грудня російська протиповітряна оборона перехопила та знищила 102 українські літальні апарати типу літак над сімома областями, найбільше - у Бєлгородській (26), Брянській (22) та Курській (21) областях. Тамбовська область у зведенні відомства не згадується.

Нагадаємо

У ніч на 2 грудня дрони атакували нафтобазу "орелнафтопродукт" в орловській області росії, спричинивши загоряння об'єктів паливно-енергетичного комплексу в лівенському районі. 

Віта Зеленецька

