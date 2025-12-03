Безпілотники атакували Тамбовську область рф: горить нафтобаза
Київ • УНН
У ніч на 3 грудня безпілотники атакували нафтобазу в Тамбовській області росії, спричинивши загоряння. Російська влада заявила про знищення 102 українських літальних апаратів над сімома областями, але Тамбовська область у зведенні не згадується.
У ніч на середу, 3 грудня безпілотники атакували нафтобазу в Тамбовській області росії. Про це заявила російська влада, передає УНН з посиланням на очільника Тамбовської області Євгена Пєрвишова, губернатора Воронезької області Олександра Гусєва та оборонне відомство рф.
Вночі 3 грудня на нафтобазі в Тамбовській області сталося загоряння після падіння уламків безпілотника терористичного київського режиму
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар зазначив, що в нічних операціях безпілотники нібито були знищені в Каменську, М’ясниковському, Міллеровському, Тарасовському та Чортківському районах.
Про постраждалих у жодному випадку не повідомляється.
За даними Міноборони рф, у ніч на 3 грудня російська протиповітряна оборона перехопила та знищила 102 українські літальні апарати типу літак над сімома областями, найбільше - у Бєлгородській (26), Брянській (22) та Курській (21) областях. Тамбовська область у зведенні відомства не згадується.
Нагадаємо
У ніч на 2 грудня дрони атакували нафтобазу "орелнафтопродукт" в орловській області росії, спричинивши загоряння об'єктів паливно-енергетичного комплексу в лівенському районі.
