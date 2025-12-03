Генштаб підтвердив ураження нафтобаз у тамбовській та орловській областях рф та інших важливих об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Тамбовській області рф та інших важливих об’єктів окупантів - у тому числі нафтобази "Лівни" в Орловській області рф і поста технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря, пише УНН.

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області рф. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті – попередньо горить декілька резервуарів для нафтопродуктів - повідомили у Генштабі.

Результати влучань уточнюються.

Безпілотники атакували Тамбовську область рф: горить нафтобаза

Окрім того, уражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються - вказали у Генштабі.

"Також встановлено знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу "Оріон" під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму)", - ідеться у повідомленні.

Вартість одного такого російського безпілотника, як вказано, оцінюється у приблизно 5 млн доларів США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин.

Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази "Лівни" в Орловській області рф, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА - зазначили у Генштабі.

Дрони атакували нафтобазу в орловській області рф: загорілися об'єкти паливно-енергетичного комплексу

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.