Ексклюзив
15:15 • 258 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 2040 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 7444 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 13934 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 17959 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 21366 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 27872 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35528 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29506 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39443 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Генштаб підтвердив ураження нафтобаз у тамбовській та орловській областях рф та інших важливих об'єктів окупантів

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Тамбовській області рф та інших важливих об'єктів окупантів. Серед них нафтобаза "Лівни" в Орловській області та пост технічного спостереження в Чорному морі.

Генштаб підтвердив ураження нафтобаз у тамбовській та орловській областях рф та інших важливих об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Тамбовській області рф та інших важливих об’єктів окупантів - у тому числі нафтобази "Лівни" в Орловській області рф і поста технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря, пише УНН.

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області рф. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті – попередньо горить декілька резервуарів для нафтопродуктів

- повідомили у Генштабі.

Результати влучань уточнюються.

Окрім того, уражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються

- вказали у Генштабі.

"Також встановлено знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу "Оріон" під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму)", - ідеться у повідомленні.

Вартість одного такого російського безпілотника, як вказано, оцінюється у приблизно 5 млн доларів США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин.

Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази "Лівни" в Орловській області рф, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА

- зазначили у Генштабі.

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Чорне море
Крим
Україна