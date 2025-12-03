$42.330.01
Эксклюзив
16:02 • 656 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 3014 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 6566 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 10647 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 15911 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 19446 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 22272 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28466 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36013 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29948 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Ноябрь стал самым интенсивным по количеству боестолкновений на фронте в 2025 году – Минобороны

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Ноябрь 2025 года ознаменовался наибольшей интенсивностью боевых действий на фронте, зафиксировав 5 990 боестолкновений. 28 ноября стало самым горячим днем с 311 столкновениями.

Ноябрь стал самым интенсивным по количеству боестолкновений на фронте в 2025 году – Минобороны

Ноябрь 2025 года стал месяцем наибольшей интенсивности боевых действий на фронте с начала года, сообщило Министерство обороны Украины. В течение осени активность врага росла, и в ноябре количество зафиксированных боестолкновений превысило все среднемесячные показатели, пишет УНН.

Подробности

По данным Генерального штаба ВСУ, за 30 дней ноября было зафиксировано 5 990 боестолкновений. Самыми "горячими" сутками стало 28 ноября, когда было зафиксировано 311 столкновений с российскими оккупантами.

Помимо непосредственных столкновений, враг в течение месяца активно применял огневые средства:

  • Совершил около 128 000 обстрелов в общей сложности.
    • Нанес более 1 600 авиационных ударов.
      • Использовал реактивные системы залпового огня более 3 200 раз.

        84 боестолкновения за сутки: ВСУ сдерживают массированный натиск на Покровском и Константиновском направлениях – Генштаб03.12.25, 16:16 • 1492 просмотра

        Степан Гафтко

        Война в Украине
        Военное положение
        Война в Украине
        Столкновения
        Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
        Министерство обороны Украины