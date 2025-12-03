Ноябрь стал самым интенсивным по количеству боестолкновений на фронте в 2025 году – Минобороны

Ноябрь 2025 года стал месяцем наибольшей интенсивности боевых действий на фронте с начала года, сообщило Министерство обороны Украины. В течение осени активность врага росла, и в ноябре количество зафиксированных боестолкновений превысило все среднемесячные показатели, пишет УНН.

Подробности

По данным Генерального штаба ВСУ, за 30 дней ноября было зафиксировано 5 990 боестолкновений. Самыми "горячими" сутками стало 28 ноября, когда было зафиксировано 311 столкновений с российскими оккупантами.

Помимо непосредственных столкновений, враг в течение месяца активно применял огневые средства:

Совершил около 128 000 обстрелов в общей сложности.

Нанес более 1 600 авиационных ударов.

Использовал реактивные системы залпового огня более 3 200 раз.

84 боестолкновения за сутки: ВСУ сдерживают массированный натиск на Покровском и Константиновском направлениях – Генштаб