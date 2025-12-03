84 боестолкновения за сутки: ВСУ сдерживают массированный натиск на Покровском и Константиновском направлениях – Генштаб
Киев • УНН
По состоянию на 16:00 3 декабря 2025 года на фронте произошло 84 боевых столкновения, российские захватчики продолжают массированные штурмы позиций украинских защитников. Наибольшая активность сосредоточена на Покровском и Константиновском направлениях, где ВСУ отбили 24 и 16 атак соответственно.
На фронте по состоянию на 16:00 3 декабря 2025 года произошло 84 боевых столкновения. Российские захватчики продолжают массированные штурмы позиций украинских защитников, сосредоточив наибольшую активность в Донецкой области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
По информации военных, Покровское направление остается самым горячим: оккупанты предприняли 24 попытки потеснить украинские подразделения. Наши Силы обороны сдержали 17 атак в районах Красного Лимана, Мирнограда, Покровска и других населенных пунктов, бои продолжаются.
Оккупанты заговорили о "полном контроле" над берегами реки Оскол в Купянске: в ВСУ опровергли ложь россиян03.12.25, 13:31 • 2458 просмотров
Константиновское направление также под мощным давлением: здесь ВСУ остановили 16 наступательных действий врага вблизи Константиновки, Александро-Шультино и других сел.
На Южно-Слобожанском направлении (районы Волчанска, Старицы) украинские воины остановили 11 атак противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отбиты две атаки, но зафиксировано 78 обстрелов с территории РФ.
На Славянском направлении отбито 5 атак, на Лиманском – 4. Продолжаются бои вблизи Часового Яра (Краматорское направление), Песчаного (Купянское) и у Антоновского моста (Приднепровское).
Украинские военные продолжают контролировать часть Покровска - ЦПД03.12.25, 14:30 • 1392 просмотра