84 боестолкновения за сутки: ВСУ сдерживают массированный натиск на Покровском и Константиновском направлениях – Генштаб

13:22 • 2946 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
12:41 • 6972 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 11131 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 15404 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 19177 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 26829 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 34623 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29017 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39019 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75682 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 30292 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 36411 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 24071 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню09:06 • 9056 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 13918 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 13957 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 36445 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 43567 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 52758 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 50776 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 55088 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 57311 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 112436 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 86256 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 102025 просмотра
84 боестолкновения за сутки: ВСУ сдерживают массированный натиск на Покровском и Константиновском направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 92 просмотра

По состоянию на 16:00 3 декабря 2025 года на фронте произошло 84 боевых столкновения, российские захватчики продолжают массированные штурмы позиций украинских защитников. Наибольшая активность сосредоточена на Покровском и Константиновском направлениях, где ВСУ отбили 24 и 16 атак соответственно.

84 боестолкновения за сутки: ВСУ сдерживают массированный натиск на Покровском и Константиновском направлениях – Генштаб

На фронте по состоянию на 16:00 3 декабря 2025 года произошло 84 боевых столкновения. Российские захватчики продолжают массированные штурмы позиций украинских защитников, сосредоточив наибольшую активность в Донецкой области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По информации военных, Покровское направление остается самым горячим: оккупанты предприняли 24 попытки потеснить украинские подразделения. Наши Силы обороны сдержали 17 атак в районах Красного Лимана, Мирнограда, Покровска и других населенных пунктов, бои продолжаются.

Оккупанты заговорили о "полном контроле" над берегами реки Оскол в Купянске: в ВСУ опровергли ложь россиян03.12.25, 13:31 • 2458 просмотров

Константиновское направление также под мощным давлением: здесь ВСУ остановили 16 наступательных действий врага вблизи Константиновки, Александро-Шультино и других сел.

На Южно-Слобожанском направлении (районы Волчанска, Старицы) украинские воины остановили 11 атак противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отбиты две атаки, но зафиксировано 78 обстрелов с территории РФ.

На Славянском направлении отбито 5 атак, на Лиманском – 4. Продолжаются бои вблизи Часового Яра (Краматорское направление), Песчаного (Купянское) и у Антоновского моста (Приднепровское).

Украинские военные продолжают контролировать часть Покровска - ЦПД03.12.25, 14:30 • 1392 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Часов Яр
Купянск