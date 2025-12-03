84 боестолкновения за сутки: ВСУ сдерживают массированный натиск на Покровском и Константиновском направлениях – Генштаб

На фронте по состоянию на 16:00 3 декабря 2025 года произошло 84 боевых столкновения. Российские захватчики продолжают массированные штурмы позиций украинских защитников, сосредоточив наибольшую активность в Донецкой области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По информации военных, Покровское направление остается самым горячим: оккупанты предприняли 24 попытки потеснить украинские подразделения. Наши Силы обороны сдержали 17 атак в районах Красного Лимана, Мирнограда, Покровска и других населенных пунктов, бои продолжаются.

Константиновское направление также под мощным давлением: здесь ВСУ остановили 16 наступательных действий врага вблизи Константиновки, Александро-Шультино и других сел.

На Южно-Слобожанском направлении (районы Волчанска, Старицы) украинские воины остановили 11 атак противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отбиты две атаки, но зафиксировано 78 обстрелов с территории РФ.

На Славянском направлении отбито 5 атак, на Лиманском – 4. Продолжаются бои вблизи Часового Яра (Краматорское направление), Песчаного (Купянское) и у Антоновского моста (Приднепровское).

