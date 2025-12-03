Оккупанты заговорили о "полном контроле" над берегами реки Оскол в Купянске: в ВСУ опровергли ложь россиян

$42.330.01
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 5826 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 11982 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 21223 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 30296 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 27001 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 37376 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 74856 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49559 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39646 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 15335 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 17930 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 23779 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 24594 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 17569 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 634 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 24765 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 37895 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 47141 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 45359 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 52590 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 54798 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 110057 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 84065 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 99865 просмотра
Оккупанты заговорили о "полном контроле" над берегами реки Оскол в Купянске: в ВСУ опровергли ложь россиян

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Заявления российских оккупантов о полном контроле обоих берегов реки Оскол в Купянске не соответствуют действительности. ВСУ улучшили тактическое положение в городе, а отдельные российские группы остаются только в северных районах.

Оккупанты заговорили о "полном контроле" над берегами реки Оскол в Купянске: в ВСУ опровергли ложь россиян

Заявления российских оккупантов о якобы полном контроле обоих берегов реки Оскол в Купянске Харьковской области не соответствуют действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским войскам удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в Купянске.

Он добавил, что пути инфильтрации российских ДРГ полностью заблокированы, а Силы обороны работают над постепенным вытеснением оккупантов с плацдарма к северу от города и из других районов - там враг еще пытается сохранять свое присутствие.

Группировка Объединенных сил также сообщила, что большая часть Купянска находится под контролем Украины, а отдельные российские группы остаются только в северных районах города.

Также ЦПД опроверг заявление российского диктатора владимира путина о якобы "начале ликвидации заблокированных 15 батальонов ВСУ" в районе Купянска-Узлового.

Никакого окружения украинских сил на этом участке фронта нет

- заявили в Центре.

Напомним

Командование 3-го Армейского корпуса опровергло ложь начальника российского генштаба валерия герасимова о якобы "прорыве" в Лимане Донецкой области.

Также в 11-м Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". Там отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны против Украины.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Александр Сырский
Украина