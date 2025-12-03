Оккупанты заговорили о "полном контроле" над берегами реки Оскол в Купянске: в ВСУ опровергли ложь россиян

Заявления российских оккупантов о якобы полном контроле обоих берегов реки Оскол в Купянске Харьковской области не соответствуют действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским войскам удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в Купянске.

Он добавил, что пути инфильтрации российских ДРГ полностью заблокированы, а Силы обороны работают над постепенным вытеснением оккупантов с плацдарма к северу от города и из других районов - там враг еще пытается сохранять свое присутствие.

Группировка Объединенных сил также сообщила, что большая часть Купянска находится под контролем Украины, а отдельные российские группы остаются только в северных районах города.

Также ЦПД опроверг заявление российского диктатора владимира путина о якобы "начале ликвидации заблокированных 15 батальонов ВСУ" в районе Купянска-Узлового.

Никакого окружения украинских сил на этом участке фронта нет - заявили в Центре.

Напомним

Командование 3-го Армейского корпуса опровергло ложь начальника российского генштаба валерия герасимова о якобы "прорыве" в Лимане Донецкой области.

Также в 11-м Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". Там отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны против Украины.