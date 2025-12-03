Окупанти заговорили про "повний контроль" над берегами річки Оскіл у Куп'янську: у ЗСУ спростували брехню росіян

Заяви російських окупантів про нібито повний контроль обох берегів річки Оскіл у Куп’янську Харківської області не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським військам вдалося суттєво покращити тактичне становище безпосередньо в Куп’янську.

Він додав, що шляхи інфільтрації російських ДРГ повністю заблоковані, а Сили оборони працюють над поступовим витісненням окупантів із плацдарму на північ від міста та з інших районів - там ворог ще намагається зберігати свою присутність.

Угруповання Об’єднаних сил також повідомило, що більша частина Куп’янська перебуває під контролем України, а окремі російські групи залишаються лише в північних районах міста.

Також ЦПД спростовував заяву російського диктатора володимира путіна про нібито "початок ліквідації заблокованих 15 батальйонів ЗСУ" у районі Куп’янська-Вузлового.

Жодного оточення українських сил на цій ділянці фронту немає - заявили в Центрі.

Нагадаємо

Командування 3-го Армійського корпусу спростувало брехню начальника російського генштабу валерія герасимова про нібито "прорив" у Лимані Донецької області.

Також у 11-му Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". Там зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни проти України.