П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 6324 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
09:21 • 12231 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 21443 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 30476 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 27096 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 37454 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
2 грудня, 11:54 • 74895 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
2 грудня, 11:33 • 49578 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39672 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
Окупанти заговорили про "повний контроль" над берегами річки Оскіл у Куп'янську: у ЗСУ спростували брехню росіян

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Заяви російських окупантів про повний контроль обох берегів річки Оскіл у Куп’янську не відповідають дійсності. ЗСУ покращили тактичне становище в місті, а окремі російські групи залишаються лише в північних районах.

Окупанти заговорили про "повний контроль" над берегами річки Оскіл у Куп'янську: у ЗСУ спростували брехню росіян

Заяви російських окупантів про нібито повний контроль обох берегів річки Оскіл у Куп’янську Харківської області не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським військам вдалося суттєво покращити тактичне становище безпосередньо в Куп’янську.

Він додав, що шляхи інфільтрації російських ДРГ повністю заблоковані, а Сили оборони працюють над поступовим витісненням окупантів із плацдарму на північ від міста та з інших районів - там ворог ще намагається зберігати свою присутність.

Угруповання Об’єднаних сил також повідомило, що більша частина Куп’янська перебуває під контролем України, а окремі російські групи залишаються лише в північних районах міста.

Також ЦПД спростовував заяву російського диктатора володимира путіна про нібито "початок ліквідації заблокованих 15 батальйонів ЗСУ" у районі Куп’янська-Вузлового.

Жодного оточення українських сил на цій ділянці фронту немає

- заявили в Центрі.

Нагадаємо

Командування 3-го Армійського корпусу спростувало брехню начальника російського генштабу валерія герасимова про нібито "прорив" у Лимані Донецької області.

Також у 11-му Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". Там зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни проти України.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Олександр Сирський
Україна