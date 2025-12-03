"Прорив" у Лимані на Донеччині: у 3-й армійському корпусі ЗСУ спростували брехню росіян

Повідомлення про прорив росіян у Лимані Донецької області є брехнею вищого командування російської армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Третій армійський корпус Збройних сил України.

Деталі

Начальник російського генштабу валерій герасимов доповів диктатору володимиру путіну про прорив росії на Донеччині, де оборону утримують 63-тя та підрозділи 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу.

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що бійці відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють російським окупантам зайти до міста.

Крім того, один з полонених російських окупантів "подякував" російському воєнкору за "злив" у Telegram їхніх позицій. Ворога оперативно виявили наші бійці. Частину групи знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити.

За чотири роки герасимов "спалив" свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби рф наблизитися до Лиману, він доповідає путіну про неіснуючі успіхи - заявив командир 63-ї ОМБр, полковник Павло Юрчук.

Нагадаємо

Раніше у 11-му Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". Там зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни проти України.