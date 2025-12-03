$42.330.01
09:59 • 4898 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 11370 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 20705 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 29813 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 26677 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 37142 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 74699 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49512 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39585 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 34339 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
публикации
Эксклюзивы
"Прорыв" в Лимане Донецкой области: в 3-м армейском корпусе ВСУ опровергли ложь россиян

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Сообщение российского генштаба о прорыве в Лимане является ложью. Украинские военные отбивают до 40 штурмов ежедневно, не позволяя оккупантам зайти в город.

"Прорыв" в Лимане Донецкой области: в 3-м армейском корпусе ВСУ опровергли ложь россиян

Сообщение о прорыве россиян в Лимане Донецкой области является ложью высшего командования российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины.

Детали

Начальник российского генштаба валерий герасимов доложил диктатору владимиру путину о прорыве россии на Донетчине, где оборону удерживают 63-я и подразделения 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса.

Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что бойцы отбивают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют российским оккупантам зайти в город.

Кроме того, один из пленных российских оккупантов "поблагодарил" российского военкора за "слив" в Telegram их позиций. Врага оперативно обнаружили наши бойцы. Часть группы уничтожили на месте, а ему посчастливилось попасть в плен и выжить.

За четыре года герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки рф приблизиться к Лиману, он докладывает путину о несуществующих успехах

- заявил командир 63-й ОМБр, полковник Павел Юрчук.

Напомним

Ранее в 11-м Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". Там отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны против Украины.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Украина