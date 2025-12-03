Сообщение о прорыве россиян в Лимане Донецкой области является ложью высшего командования российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины.

Детали

Начальник российского генштаба валерий герасимов доложил диктатору владимиру путину о прорыве россии на Донетчине, где оборону удерживают 63-я и подразделения 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса.

Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что бойцы отбивают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют российским оккупантам зайти в город.

Кроме того, один из пленных российских оккупантов "поблагодарил" российского военкора за "слив" в Telegram их позиций. Врага оперативно обнаружили наши бойцы. Часть группы уничтожили на месте, а ему посчастливилось попасть в плен и выжить.

За четыре года герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки рф приблизиться к Лиману, он докладывает путину о несуществующих успехах - заявил командир 63-й ОМБр, полковник Павел Юрчук.

Напомним

Ранее в 11-м Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". Там отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны против Украины.