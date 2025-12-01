Заява про нібито “захоплення Клинового” не відповідає дійсності - 11 Армійський корпус

У 11 Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". В корпусі зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни. Про це йдеться в повідомленні 11 Армійського корпусу, передає УНН.

Деталі

Російське міноборони вкотре поширило черговий фейк про нібито "просування" та "звільнення" населених пунктів на Донеччині, зокрема Клинового. Подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку повномасштабного вторгнення. Заява про нібито "захоплення Клинового" не відповідає дійсності - йдеться в повідомленні.

В корпусі додали, що за логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б "просунутися", по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає.

"Так само не відповідає дійсності і інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Подібні "звіти" російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів. Ситуація на напрямку залишається контрольованою Силами оборони. Жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на зазначених ділянках немає. Українські Сили оборони продовжують виконувати свої завдання, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Інформаційні "перемоги", які російське міноборони щодня оголошує на папері, не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті", - додали в корпусі.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ повідомив про 138 бойових зіткнень за добу, з найбільшим тиском на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках. Найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок, де відбулося 43 атаки.