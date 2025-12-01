Заявление о якобы «захвате Клинового» не соответствует действительности – 11 Армейский корпус

$42.270.07
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 13920 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 15028 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 16527 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 19386 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 20462 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 21645 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 40771 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20076 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 39622 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями
1 декабря, 12:30
Посланник Трампа Уиткофф и украинский переговорщик снова встретились во Флориде - СМИ
1 декабря, 14:09
История не оценит попытки забыть преступления России: ЕС установил красную линию для мирных переговоров по Украине
1 декабря, 14:10
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять
16:00
Поврежденный космический корабль "Шэньчжоу-20" вернется на Землю без экипажа для детального осмотра
16:59
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять
16:00
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями
1 декабря, 12:30
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
1 декабря, 09:30
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
1 декабря, 06:00
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Заявление о якобы «захвате Клинового» не соответствует действительности – 11 Армейский корпус

Киев • УНН

 • 448 просмотра

ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Клинового и продвижении оккупантов вглубь территории Украины.

Заявление о якобы «захвате Клинового» не соответствует действительности – 11 Армейский корпус

В 11 Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". В корпусе отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны. Об этом говорится в сообщении 11 Армейского корпуса, передает УНН.

Детали

"Российское минобороны в очередной раз распространило очередной фейк о якобы "продвижении" и "освобождении" населенных пунктов в Донецкой области, в частности Клинового. Подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения. Заявление о якобы "захвате Клинового" не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В корпусе добавили, что по логике российского заявления, их подразделения должны были бы "продвинуться", по дороге захватив населенный пункт Виролюбовка, чего на самом деле нет.

"Так же не соответствует действительности и информация о массовых потерях украинскими подразделениями бронированной техники. Подобные "отчеты" российская сторона запускает на ежедневной основе и традиционно подает без каких-либо доказательств. Ситуация на направлении остается контролируемой Силами обороны. Никакого подтвержденного прорыва глубоко в украинскую оборону на указанных участках нет. Украинские Силы обороны продолжают выполнять свои задачи, нанося противнику потери в живой силе и технике. Информационные "победы", которые российское минобороны ежедневно объявляет на бумаге, не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте", - добавили в корпусе.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщил о 138 боевых столкновениях за сутки, с наибольшим давлением на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях. Самым горячим участком остается Покровское направление, где произошло 43 атаки.

Павел Башинский

Война в Украине
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины