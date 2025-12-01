Заявление о якобы «захвате Клинового» не соответствует действительности – 11 Армейский корпус

В 11 Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". В корпусе отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны. Об этом говорится в сообщении 11 Армейского корпуса, передает УНН.

Детали

"Российское минобороны в очередной раз распространило очередной фейк о якобы "продвижении" и "освобождении" населенных пунктов в Донецкой области, в частности Клинового. Подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения. Заявление о якобы "захвате Клинового" не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В корпусе добавили, что по логике российского заявления, их подразделения должны были бы "продвинуться", по дороге захватив населенный пункт Виролюбовка, чего на самом деле нет.

"Так же не соответствует действительности и информация о массовых потерях украинскими подразделениями бронированной техники. Подобные "отчеты" российская сторона запускает на ежедневной основе и традиционно подает без каких-либо доказательств. Ситуация на направлении остается контролируемой Силами обороны. Никакого подтвержденного прорыва глубоко в украинскую оборону на указанных участках нет. Украинские Силы обороны продолжают выполнять свои задачи, нанося противнику потери в живой силе и технике. Информационные "победы", которые российское минобороны ежедневно объявляет на бумаге, не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте", - добавили в корпусе.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщил о 138 боевых столкновениях за сутки, с наибольшим давлением на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях. Самым горячим участком остается Покровское направление, где произошло 43 атаки.