138 боєзіткнень від початку доби: найважчою залишається ситуація поблизу Покровська – Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 138 бойових зіткнень за добу, з найбільшим тиском на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках. Найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок, де відбулося 43 атаки.
Український Генштаб опублікував у своєму Телеграм-каналі зведення із фронту: від початку доби відбулося 138 бойових зіткнень, причому найбільший тиск російські війська зосередили на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках. Про це із посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ пише УНН.
Деталі
Упродовж дня російські війська не припиняли обстріли прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини. Під ворожим вогнем опинилися Старикове, Бобилівка, Уланове, Ходине, Вовківка та Хрінівка.
На Північно-Слобожанському й Курському напрямках зафіксовано одне бойове зіткнення, авіаудар та понад 60 обстрілів, включно з ударами РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Вовчанська, Ізбицького та Синельникового.
Бойові дії тривають одразу на кількох ділянках Куп’янського, Лиманського та Слов’янського напрямків. Лише на Лиманському зафіксовано 16 атак, ще три зіткнення тривають.
На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак, три бої триває.
Найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок, де противник здійснив 43 атаки, а бої досі тривають щонайменше у десяти локаціях.
Українські бійці також стримують ворога на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де тривають окремі бої, тоді як на Оріхівському – наступальних дій не зафіксовано.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки в районі Антонівського мосту.
