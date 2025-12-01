$42.270.07
Ексклюзив
15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
138 боєзіткнень від початку доби: найважчою залишається ситуація поблизу Покровська – Генштаб

Київ • УНН

 • 1544 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 138 бойових зіткнень за добу, з найбільшим тиском на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках. Найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок, де відбулося 43 атаки.

138 боєзіткнень від початку доби: найважчою залишається ситуація поблизу Покровська – Генштаб

Український Генштаб опублікував у своєму Телеграм-каналі зведення із фронту: від початку доби відбулося 138 бойових зіткнень, причому найбільший тиск російські війська зосередили на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках. Про це із посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ пише УНН.

Деталі

Упродовж дня російські війська не припиняли обстріли прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини. Під ворожим вогнем опинилися Старикове, Бобилівка, Уланове, Ходине, Вовківка та Хрінівка.

На Північно-Слобожанському й Курському напрямках зафіксовано одне бойове зіткнення, авіаудар та понад 60 обстрілів, включно з ударами РСЗВ.

Українські військові та СБУ евакуювали 13 людей з центру Куп'янська01.12.25, 07:42 • 3774 перегляди

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Вовчанська, Ізбицького та Синельникового.

Бойові дії тривають одразу на кількох ділянках Куп’янського, Лиманського та Слов’янського напрямків. Лише на Лиманському зафіксовано 16 атак, ще три зіткнення тривають.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак, три бої триває.

Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб30.11.25, 21:15 • 12628 переглядiв

Найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок, де противник здійснив 43 атаки, а бої досі тривають щонайменше у десяти локаціях.

Українські бійці також стримують ворога на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де тривають окремі бої, тоді як на Оріхівському – наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки в районі Антонівського мосту.

Втрати ворога: російська армія недорахувалась понад 1000 солдатів та 239 БпЛА за добу01.12.25, 07:15 • 3806 переглядiв

Степан Гафтко

