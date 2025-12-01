138 боестолкновений с начала суток: самой тяжелой остается ситуация вблизи Покровска – Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 138 боевых столкновениях за сутки, с наибольшим давлением на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях. Самым горячим участком остается Покровское направление, где произошло 43 атаки.
Украинский Генштаб опубликовал в своем Телеграм-канале сводку с фронта: с начала суток произошло 138 боевых столкновений, причем наибольшее давление российские войска сосредоточили на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях. Об этом со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ пишет УНН.
Детали
В течение дня российские войска не прекращали обстрелы приграничных районов Сумщины и Черниговщины. Под вражеским огнем оказались Стариково, Бобылевка, Уланово, Ходино, Волковка и Хреновка.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно боевое столкновение, авиаудар и более 60 обстрелов, включая удары РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону в районах Волчанска, Избицкого и Синельниково.
Боевые действия продолжаются сразу на нескольких участках Купянского, Лиманского и Славянского направлений. Только на Лиманском зафиксировано 16 атак, еще три столкновения продолжаются.
На Константиновском направлении Силы обороны отбили 15 атак, три боя продолжаются.
Самым горячим участком остается Покровское направление, где противник совершил 43 атаки, а бои до сих пор продолжаются как минимум в десяти локациях.
Украинские бойцы также сдерживают врага на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где продолжаются отдельные бои, тогда как на Ореховском – наступательных действий не зафиксировано.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки в районе Антоновского моста.
