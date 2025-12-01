138 боестолкновений с начала суток: самой тяжелой остается ситуация вблизи Покровска – Генштаб

$42.270.07
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от Генштаба
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видео
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
138 боестолкновений с начала суток: самой тяжелой остается ситуация вблизи Покровска – Генштаб

Киев • УНН

Генштаб ВСУ сообщил о 138 боевых столкновениях за сутки, с наибольшим давлением на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях. Самым горячим участком остается Покровское направление, где произошло 43 атаки.

138 боестолкновений с начала суток: самой тяжелой остается ситуация вблизи Покровска – Генштаб

Украинский Генштаб опубликовал в своем Телеграм-канале сводку с фронта: с начала суток произошло 138 боевых столкновений, причем наибольшее давление российские войска сосредоточили на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях. Об этом со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ пишет УНН.

Детали

В течение дня российские войска не прекращали обстрелы приграничных районов Сумщины и Черниговщины. Под вражеским огнем оказались Стариково, Бобылевка, Уланово, Ходино, Волковка и Хреновка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно боевое столкновение, авиаудар и более 60 обстрелов, включая удары РСЗО.

Украинские военные и СБУ эвакуировали 13 человек из центра Купянска

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону в районах Волчанска, Избицкого и Синельниково.

Боевые действия продолжаются сразу на нескольких участках Купянского, Лиманского и Славянского направлений. Только на Лиманском зафиксировано 16 атак, еще три столкновения продолжаются.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 15 атак, три боя продолжаются.

Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским КАБам - Генштаб

Самым горячим участком остается Покровское направление, где противник совершил 43 атаки, а бои до сих пор продолжаются как минимум в десяти локациях.

Украинские бойцы также сдерживают врага на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где продолжаются отдельные бои, тогда как на Ореховском – наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки в районе Антоновского моста.

Потери врага: российская армия недосчиталась более 1000 солдат и 239 БпЛА за сутки

Степан Гафтко

