Потери врага: российская армия недосчиталась более 1000 солдат и 239 БпЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 30 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 239 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1173920 (+1060) человек ликвидировано
- танков ‒ 11387 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23678 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 34754 (+14)
- РСЗО ‒ 1552 (0)
- средства ПВО ‒ 1253 (0)
- самолетов ‒ 430 (+2)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 86090 (+239)
- крылатые ракеты ‒ 4024 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68583 (+71)
- специальная техника ‒ 4010 (0)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.
