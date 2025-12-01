$42.190.00
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17
Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами
30 ноября, 11:44
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дрона
29 ноября, 18:27
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - Зеленский
29 ноября, 17:13
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноября
29 ноября, 15:10
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
Потери врага: российская армия недосчиталась более 1000 солдат и 239 БпЛА за сутки

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 866 просмотра

За 30 ноября российские войска потеряли 1060 солдат и 239 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.25 ориентировочно составляют 1173920 человек.

Потери врага: российская армия недосчиталась более 1000 солдат и 239 БпЛА за сутки

За сутки 30 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 239 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1173920 (+1060) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11387 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23678 (+6)
        • артиллерийских систем ‒ 34754 (+14)
          • РСЗО ‒ 1552 (0)
            • средства ПВО ‒ 1253 (0)
              • самолетов ‒ 430 (+2)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 86090 (+239)
                    • крылатые ракеты ‒ 4024 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68583 (+71)
                            • специальная техника ‒ 4010 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

                              Из-за значительных потерь Россия бросает на штурм Покровска резервные силы - Группировка войск "Восток"
27.11.25, 01:00

                              Вадим Хлюдзинский

