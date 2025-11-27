Из-за значительных потерь Россия бросает на штурм Покровска резервные силы - Группировка войск "Восток"

Из-за значительных потерь на поле боя Россия вынуждена бросать на штурм Покровска резервные силы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Группировки войск "Восток" в Telegram.

Отмечается, что противник, пользуясь погодными условиями, пытается инфильтрироваться в южную часть города, при этом украинские защитники останавливают попытки малых вражеских групп продвинуться на север.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения российских захватчиков. Идут бои в городе, также оккупанты забрасывают немногочисленные группы в центральную часть Покровска, задача которых - создать картинку для пропагандистских медиа

Военные также рассказали, что активно работают над разрушением логистики российской армии, благодаря чему существенно сократилось количество штурмовых действий с применением бронетехники со стороны РФ.

Инженерные войска организовали защитные коридоры из сеток в тех районах, где это было возможно. Маршруты выдвижения техники доведены до максимально близкого расстояния к линии соприкосновения и прикрыты силами ПВО. По этим же коридорам осуществляется эвакуация. Там, где сухопутная логистика невозможна из соображений безопасности, применяются тяжелые дроны, НРК или работа пешими группами. НРК также активно используют для подвоза необходимого на позиции и эвакуации раненых