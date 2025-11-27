$42.400.03
26 листопада, 15:50
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 23602 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 14504 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 15118 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 10893 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 7298 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 5582 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 8804 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 21835 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 24384 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Через значні втрати росія кидає на штурм Покровська резервні сили - Угруповання військ "Схід"

Київ • УНН

 • 18 перегляди

росія змушена використовувати резервні сили для штурму Покровська через значні втрати, намагаючись інфільтруватися в південну частину міста та закидати нечисленні групи до центральної частини. Українські захисники зупиняють просування ворога, активно руйнуючи логістику та використовуючи інженерні війська для захисних коридорів.

Через значні втрати росія кидає на штурм Покровська резервні сили - Угруповання військ "Схід"

Через значні втрати на полі бою росія змушена кидати на штурм Покровська резервні сили. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Угруповання військ "Схід" у Telegram.

Деталі

Зазначається, що противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися до південної частини міста, при цьому українські захисники зупиняють спроби малих ворожих груп просунутися на північ.

У Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських загарбників. Точаться бої у місті, також окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, завдання яких - створити картинку для пропагандистських медіа

- йдеться у повідомленні.

Військові також розповіли, що активно працюють над руйнуванням логістики російської армії, завдяки чому суттєво скоротилася кількість штурмових дій із застосуванням бронетехніки з боку рф.

Інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо. Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація. Там, де сухопутна логістика неможлива з міркувань безпеки, застосовуються важкі дрони, НРК або робота пішими групами. НРК також активно використовують для підвозу необхідного на позиції та евакуації поранених

- уточнили в угрупованні.

Там додали, що Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, та впевнено тримають визначені позиції.

"Оточення наших військ немає, логістика ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі", - запевнили військові, закликвши довіряти офіційнім джерелам і користуватись тільки перевіреною інформацією.

Нагадаємо

За даними DeepState, російських окупантів помітили в районі залізничного вокзалу міста Покровськ. Складні погодні умови - дощ та туман - ускладнюють роботу українських сил оборони, і фактично "прикривають" дії противника.

Бої за Покровськ: росіяни не можуть закріпитися в центрі міста і мають втрати - ДШВ23.11.25, 12:01 • 4124 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Збройні сили України