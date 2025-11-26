Бої за Покровськ: росіян помітили в районі залізничного вокзалу, їм допомагає погода - DeepState

російських окупантів помітили в районі залізничного вокзалу міста Покровськ Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на OSINT-проект DeepState.

Деталі

Пересування ворожої групи помітили уздовж проспекту Миру - з півночі на південь. Водночас складні погодні умови - дощ та туман - ускладнюють роботу українських сил оборони, і фактично "прикривають" дії противника.

Поки "генерал мороз" ще спить, ворогу допомагає "полковник дощ" та "майор туман". На жаль, простої заяви недостатньо, щоб ворог покинув центральну частину міста. А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії - часто закінчуються невдало - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляв, що російські окупанти росіяни не можуть закріпитися в центрі Покровська і мають втрати.

Також командир 19-го армійського корпусу генерал Олександр Бакулін заявив, що Сили оборони України контролюють місто Костянтинівка.