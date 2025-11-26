$42.400.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Бои за Покровск: россиян заметили в районе железнодорожного вокзала, им помогает погода - DeepState

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Сложные погодные условия - дождь и туман - усложняют работу украинских сил обороны, и фактически "прикрывают" действия противника.

Бои за Покровск: россиян заметили в районе железнодорожного вокзала, им помогает погода - DeepState

российских оккупантов заметили в районе железнодорожного вокзала города Покровск Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-проект DeepState.

Детали

Передвижение вражеской группы заметили вдоль проспекта Мира - с севера на юг. В то же время сложные погодные условия - дождь и туман - усложняют работу украинских сил обороны, и фактически "прикрывают" действия противника.

Пока "генерал мороз" еще спит, врагу помогает "полковник дождь" и "майор туман". К сожалению, простого заявления недостаточно, чтобы враг покинул центральную часть города. А попытки забросить штурмовиков в тыл, чтобы отчитаться об успешных действиях - часто заканчиваются неудачно

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщал, что российские оккупанты не могут закрепиться в центре Покровска и несут потери.

Также командир 19-го армейского корпуса генерал Александр Бакулин заявил, что Силы обороны Украины контролируют город Константиновка.

Евгений Устименко

