Українські військові спростували заяви росіян про захоплення Костянтинівки - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України спростували російські заяви про захоплення Костянтинівки Донецької області. Командир 19-го армійського корпусу генерал Олександр Бакулін записав звернення з центру міста, підтверджуючи, що Костянтинівка залишається під контролем України.
Сили оборони України спростували брехню російських окупантів про захоплення Костянтинівки Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Командир 19-го армійського корпусу генерал Олександр Бакулін записав звернення безпосередньо з центру Костянтинівки.
Командуючі угрупувань військ, генерали путінські, доповіли своєму шефу, що вони вже зачищають центр Костянтинівки. Хто в Костянтинівці був - він розуміє, де я зараз знаходжусь
За його словами, ситуація виглядає так, що або сам Бакулін відбив наступ переважаючих сил противника, або російські генерали відверто брехали путіну.
Центр Костянтинівки ніхто не "зачищає", так зруйнований, так війна, але він наш
Генштаб оновив карту бойових дій: на фронті 183 бої, третина - на Покровському напрямку25.11.25, 08:59 • 2040 переглядiв