Українські військові спростували заяви росіян про захоплення Костянтинівки - Генштаб

Київ • УНН

 • 1414 перегляди

Сили оборони України спростували російські заяви про захоплення Костянтинівки Донецької області. Командир 19-го армійського корпусу генерал Олександр Бакулін записав звернення з центру міста, підтверджуючи, що Костянтинівка залишається під контролем України.

Українські військові спростували заяви росіян про захоплення Костянтинівки - Генштаб

Сили оборони України спростували брехню російських окупантів про захоплення Костянтинівки Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Командир 19-го армійського корпусу генерал Олександр Бакулін записав звернення безпосередньо з центру Костянтинівки.

Командуючі угрупувань військ, генерали путінські, доповіли своєму шефу, що вони вже зачищають центр Костянтинівки. Хто в Костянтинівці був - він розуміє, де я зараз знаходжусь

- заявив Бакулін.

За його словами, ситуація виглядає так, що або сам Бакулін відбив наступ переважаючих сил противника, або російські генерали відверто брехали путіну.

Центр Костянтинівки ніхто не "зачищає", так зруйнований, так війна, але він наш

 - заявив генерал.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна