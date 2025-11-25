$42.370.10
24 листопада, 20:32 • 27904 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 58878 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 54806 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 51711 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 47300 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 69836 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 61918 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 18602 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 15169 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12707 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Генштаб оновив карту бойових дій: на фронті 183 бої, третина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення, з яких 61 відбулося на Покровському напрямку. Ворог здійснив 68 авіаударів, скинув 140 керованих авіабомб та застосував 6137 дронів-камікадзе.

Генштаб оновив карту бойових дій: на фронті 183 бої, третина - на Покровському напрямку

183 бої сталося на фронті минулої доби, найбільше - третина з усіх - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Костянтинівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі у ранковому зведенні 25 листопада, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаційних ударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4334 обстріли, з них 73 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6137 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Великомихайлівка, Гаврилівка, Орли Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Воздвижівка, Косівцеве, Запоріжжя, Різдв’янка Запорізької області; Наддніпрянське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три бойових зіткнення. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 187 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 61 бойове зіткнення поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 13 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Гуляйполя, Прилук, Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів в районі Приморського, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив дві безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Юлія Шрамко

