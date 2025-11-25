Втрати ворога: армія рф надорахувалася 1120 осіб та 448 БпЛА за добу
Київ • УНН
За добу 24 листопада російські війська втратили 1120 солдатів та 448 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.25 становлять 1167570 осіб.
За добу 24 листопада російські війська втратили на війні з Україною 1120 солдатів та 448 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1167570 (+1120) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11368 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23624 (+4)
- артилерійських систем ‒ 34644 (+18)
- РСЗВ ‒ 1549 (0)
- засоби ППО ‒ 1250 (+2)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 84217 (+448)
- крилаті ракети ‒ 3981 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68118 (+112)
- спеціальна техніка ‒ 4006 (+3)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.
"Ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти" - Зеленський про старт консультацій з партнерами щодо кроків для закінчення війни22.11.25, 14:58 • 8499 переглядiв