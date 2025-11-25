Потери врага: армия РФ насчитала 1120 человек и 448 БПЛА за сутки

$42.270.11
48.700.19
ukenru
24 ноября, 20:32 • 16815 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 32930 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 32265 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 29942 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 29993 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 42432 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 36997 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18087 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14810 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12485 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.8м/с
89%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни24 ноября, 21:16 • 10020 просмотра
Попадание "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности - ОВА24 ноября, 22:24 • 10997 просмотра
Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым24 ноября, 22:51 • 10658 просмотра
Чиновники Гоструда организовали многомиллионную схему вымогательства денег с бизнеса за бесплатные услуги - ГБРPhoto23:23 • 8990 просмотра
Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности23:35 • 11865 просмотра
публикации
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 23152 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 42424 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 36992 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 50494 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 75650 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Йонас Гар Стере
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Норвегия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 34967 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 38185 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 47495 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 57685 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 59103 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление
Financial Times

Потери врага: армия РФ насчитала 1120 человек и 448 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 10 просмотра

За сутки 24 ноября российские войска потеряли 1120 солдат и 448 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.25 составляют 1167570 человек.

Потери врага: армия РФ насчитала 1120 человек и 448 БПЛА за сутки

За сутки 24 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1120 солдат и 448 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1167570 (+1120) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11368 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23624 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 34644 (+18)
          • РСЗО ‒ 1549 (0)
            • средства ПВО ‒ 1250 (+2)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 84217 (+448)
                    • крылатые ракеты ‒ 3981 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68118 (+112)
                            • специальная техника ‒ 4006 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

                              "Речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах" - Зеленский о старте консультаций с партнерами по шагам для окончания войны22.11.25, 14:58 • 8499 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина