Потери врага: армия РФ насчитала 1120 человек и 448 БПЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 24 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1120 солдат и 448 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1167570 (+1120) человек ликвидировано
- танков ‒ 11368 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23624 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 34644 (+18)
- РСЗО ‒ 1549 (0)
- средства ПВО ‒ 1250 (+2)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 84217 (+448)
- крылатые ракеты ‒ 3981 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68118 (+112)
- специальная техника ‒ 4006 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.
