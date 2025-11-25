Потери врага: армия РФ насчитала 1120 человек и 448 БПЛА за сутки

За сутки 24 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1120 солдат и 448 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1167570 (+1120) человек ликвидировано

танков ‒ 11368 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23624 (+4)

артиллерийских систем ‒ 34644 (+18)

РСЗО ‒ 1549 (0)

средства ПВО ‒ 1250 (+2)

самолетов ‒ 428 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 84217 (+448)

крылатые ракеты ‒ 3981 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68118 (+112)

специальная техника ‒ 4006 (+3)

Данные уточняются.

Напомним

российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

