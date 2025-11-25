Генштаб обновил карту боевых действий: на фронте 183 боя, треть - на Покровском направлении

183 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - треть из всех - на Покровском направлении, также враг был активнее на Константиновском направлении, сообщили в Генеральном штабе в утренней сводке 25 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 68 авиационных ударов, сбросив при этом 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4334 обстрела, из них 73 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6137 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Орлы Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализничное, Воздвижевка, Косовцево, Запорожье, Рождественка Запорожской области; Надднепрянское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одну другую важную цель российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиабомбы, а также совершил 187 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника в районе Волчанска, Синельниково и в направлении Колодязного.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Грековка, Надежда, Заречное и в направлении Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска и в направлении Звановки, Ямполя, Закотного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Иванополья, Клебан-Бык, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении произошло 61 боевое столкновение вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоэкономическое, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 13 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Степное, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка, Зеленый Гай, Вороне, Сосновка и в направлении Орестополя.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Сладкое и в сторону Гуляйполя, Прилук, Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг один раз пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районе Приморского, получил отпор.

На Приднепровском направлении агрессор совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

