Генштаб обновил карту боевых действий: на фронте 183 боя, треть - на Покровском направлении

$42.370.10
48.920.21
ukenru
07:26 • 904 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 29949 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 63220 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 55624 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 50442 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 74947 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 66575 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18730 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 15265 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12758 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
84%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Попадание "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности - ОВА24 ноября, 22:24 • 34663 просмотра
Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым24 ноября, 22:51 • 34941 просмотра
Чиновники Гоструда организовали многомиллионную схему вымогательства денег с бизнеса за бесплатные услуги - ГБРPhoto24 ноября, 23:23 • 33790 просмотра
Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности24 ноября, 23:35 • 36619 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo05:36 • 30596 просмотра
публикации
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 47354 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 74952 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 66581 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 73584 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 98366 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Каролин Ливитт
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Киевская область
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 50389 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 52562 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 60640 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 70165 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 71034 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

Генштаб обновил карту боевых действий: на фронте 183 боя, треть - на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 968 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения, из которых 61 произошло на Покровском направлении. Враг совершил 68 авиаударов, сбросил 140 управляемых авиабомб и применил 6137 дронов-камикадзе.

Генштаб обновил карту боевых действий: на фронте 183 боя, треть - на Покровском направлении

183 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - треть из всех - на Покровском направлении, также враг был активнее на Константиновском направлении, сообщили в Генеральном штабе в утренней сводке 25 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 68 авиационных ударов, сбросив при этом 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4334 обстрела, из них 73 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6137 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Орлы Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализничное, Воздвижевка, Косовцево, Запорожье, Рождественка Запорожской области; Надднепрянское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одну другую важную цель российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиабомбы, а также совершил 187 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника в районе Волчанска, Синельниково и в направлении Колодязного.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Грековка, Надежда, Заречное и в направлении Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска и в направлении Звановки, Ямполя, Закотного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Иванополья, Клебан-Бык, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении произошло 61 боевое столкновение вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоэкономическое, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 13 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Степное, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка, Зеленый Гай, Вороне, Сосновка и в направлении Орестополя.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Сладкое и в сторону Гуляйполя, Прилук, Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг один раз пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районе Приморского, получил отпор.

На Приднепровском направлении агрессор совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: армия РФ насчитала 1120 человек и 448 БПЛА за сутки25.11.25, 07:15 • 2550 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск