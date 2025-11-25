Украинские военные опровергли заявления россиян о захвате Константиновки - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины опровергли российские заявления о захвате Константиновки Донецкой области. Командир 19-го армейского корпуса генерал Александр Бакулин записал обращение из центра города, подтверждая, что Константиновка остается под контролем Украины.
Силы обороны Украины опровергли ложь российских оккупантов о захвате Константиновки Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Подробности
Командир 19-го армейского корпуса генерал Александр Бакулин записал обращение непосредственно из центра Константиновки.
Командующие группировками войск, генералы путинские, доложили своему шефу, что они уже зачищают центр Константиновки. Кто в Константиновке был - он понимает, где я сейчас нахожусь
По его словам, ситуация выглядит так, что либо сам Бакулин отбил наступление превосходящих сил противника, либо российские генералы откровенно лгали путину.
Центр Константиновки никто не "зачищает", да разрушен, да война, но он наш
Генштаб обновил карту боевых действий: на фронте 183 боя, треть - на Покровском направлении25.11.25, 08:59 • 2172 просмотра