Украинские военные опровергли заявления россиян о захвате Константиновки - Генштаб

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 13605 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 14331 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 23354 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 32774 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:26 • 27279 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 45664 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 70759 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 60676 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 51820 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100032 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.7м/с
71%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная вражеская атака на Киев: погиб человек, 7 раненыхPhoto25 ноября, 02:36 • 17235 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo05:36 • 56667 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto07:40 • 30226 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали08:01 • 37670 просмотра
Меган Маркл забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 24987 просмотра
публикации
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 13610 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 71825 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100034 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 90539 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 96782 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Киевская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 25049 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 60752 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 62234 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 69691 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 79048 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Ракетная система С-400
Социальная сеть

Украинские военные опровергли заявления россиян о захвате Константиновки - Генштаб

Киев • УНН

 • 1826 просмотра

Силы обороны Украины опровергли российские заявления о захвате Константиновки Донецкой области. Командир 19-го армейского корпуса генерал Александр Бакулин записал обращение из центра города, подтверждая, что Константиновка остается под контролем Украины.

Украинские военные опровергли заявления россиян о захвате Константиновки - Генштаб

Силы обороны Украины опровергли ложь российских оккупантов о захвате Константиновки Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Командир 19-го армейского корпуса генерал Александр Бакулин записал обращение непосредственно из центра Константиновки.

Командующие группировками войск, генералы путинские, доложили своему шефу, что они уже зачищают центр Константиновки. Кто в Константиновке был - он понимает, где я сейчас нахожусь

- заявил Бакулин.

По его словам, ситуация выглядит так, что либо сам Бакулин отбил наступление превосходящих сил противника, либо российские генералы откровенно лгали путину.

Центр Константиновки никто не "зачищает", да разрушен, да война, но он наш

 - заявил генерал.

Генштаб обновил карту боевых действий: на фронте 183 боя, треть - на Покровском направлении25.11.25, 08:59 • 2172 просмотра

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина