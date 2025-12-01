$42.190.00
30 листопада, 18:02
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Втрати ворога: російська армія недорахувалась понад 1000 солдатів та 239 БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 20 перегляди

За 30 листопада російські війська втратили 1060 солдатів та 239 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.25 орієнтовно становлять 1173920 осіб.

Втрати ворога: російська армія недорахувалась понад 1000 солдатів та 239 БпЛА за добу

За добу 30 листопада російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів та 239 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1173920 (+1060) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11387 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23678 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 34754 (+14)
          • РСЗВ ‒ 1552 (0)
            • засоби ППО ‒ 1253 (0)
              • літаків ‒ 430 (+2)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 86090 (+239)
                    • крилаті ракети ‒ 4024 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68583 (+71)
                            • спеціальна техніка ‒ 4010 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.

                              Через значні втрати росія кидає на штурм Покровська резервні сили - Угруповання військ "Схід"27.11.25, 01:00 • 4578 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна