30 ноября, 18:02 • 25131 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 37735 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 34051 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 36014 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 35245 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 34868 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42042 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 33297 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 28178 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24532 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Украинские военные и СБУ эвакуировали 13 человек из центра Купянска

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Силы обороны Украины и СБУ провели эвакуацию 13 жителей из центральной части Купянска. Волонтеры доставили их в Харьков для оказания необходимой помощи.

Украинские военные и СБУ эвакуировали 13 человек из центра Купянска

Украинские военные и представители СБУ эвакуировали из центра Купянска Харьковской области 13 человек. Об этом сообщил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, информирует УНН.

Детали

По его словам, Силы обороны Украины вместе со Службой безопасности Украины провели очередные эвакуационные мероприятия из центральной части города Купянск.

Волонтерские группы доставили тринадцать жителей района в город Харьков, где им будет оказана вся необходимая первичная помощь

- рассказал Канашевич.

Напомним

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что масштабы дезинформации российского руководства о ситуации в Купянске поражают, ведь реальные данные свидетельствуют о менее чем 40 российских абонентах радиообмена в городе.

Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ20.11.25, 22:21 • 4237 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Харьковская область
Служба безопасности Украины
Купянск
Харьков