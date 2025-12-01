Украинские военные и СБУ эвакуировали 13 человек из центра Купянска
Киев • УНН
Силы обороны Украины и СБУ провели эвакуацию 13 жителей из центральной части Купянска. Волонтеры доставили их в Харьков для оказания необходимой помощи.
Украинские военные и представители СБУ эвакуировали из центра Купянска Харьковской области 13 человек. Об этом сообщил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, информирует УНН.
Детали
По его словам, Силы обороны Украины вместе со Службой безопасности Украины провели очередные эвакуационные мероприятия из центральной части города Купянск.
Волонтерские группы доставили тринадцать жителей района в город Харьков, где им будет оказана вся необходимая первичная помощь
Напомним
На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что масштабы дезинформации российского руководства о ситуации в Купянске поражают, ведь реальные данные свидетельствуют о менее чем 40 российских абонентах радиообмена в городе.
