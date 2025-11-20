$42.090.00
21:45 • 368 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20:30 • 5386 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
17:57 • 18654 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
16:14 • 38746 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
20 ноября, 15:56 • 34711 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 52193 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
20 ноября, 13:38 • 60529 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 63192 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 27120 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
20 ноября, 12:24 • 63100 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
Теги
Авторы
Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Генштаб опроверг информацию РФ о захвате Купянска, Ямполя, 80% Волчанска и 70% Покровска. В Купянске продолжаются контрдиверсионные мероприятия, а в Покровске – поисково-штурмовые действия.

Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию РФ о захвате Купянска в Харьковской области. В городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника. Кроме того, не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска в Харьковской области и 70% города Покровска. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает УНН.

Подробности

"Руководство государства-террориста продолжает продуцировать дешевые информационные провокации. В частности, начальник Генерального штаба РФ Герасимов в докладе правителю Российской Федерации сообщил о якобы полном захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и на его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город. Похожая ситуация и с Ямполем. В районе населенного пункта продолжаются поисково-ударные действия наших войск", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что также не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска в Харьковской области и 70% города Покровска.

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются.

Силы обороны продолжают уничтожать врага по всей линии боевого соприкосновения. Потери оккупантов с начала года превысили 371 тысячу человек

- добавили в Генштабе.

Контекст

Сегодня, 20 ноября, начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о том, что группировка войск "Запад" якобы "освободила" Купянск.

В то же время Путин заявил о якобы "окружении 15 батальонов ВСУ в Купянске".

Напомним

Генштаб сообщил о 112 боевых столкновениях на фронте, из которых 43 произошли на Покровском направлении. Враг также активно действует на Константиновском и Александровском направлениях, где продолжаются бои.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Владимир Путин
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Купянск