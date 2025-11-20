Купянск находится под контролем Сил обороны, российские заявления о захвате города - это информационные провокации - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию РФ о захвате Купянска в Харьковской области. В городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника. Кроме того, не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска в Харьковской области и 70% города Покровска. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает УНН.

Подробности

"Руководство государства-террориста продолжает продуцировать дешевые информационные провокации. В частности, начальник Генерального штаба РФ Герасимов в докладе правителю Российской Федерации сообщил о якобы полном захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и на его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город. Похожая ситуация и с Ямполем. В районе населенного пункта продолжаются поисково-ударные действия наших войск", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что также не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска в Харьковской области и 70% города Покровска.

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются.

Силы обороны продолжают уничтожать врага по всей линии боевого соприкосновения. Потери оккупантов с начала года превысили 371 тысячу человек - добавили в Генштабе.

Контекст

Сегодня, 20 ноября, начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о том, что группировка войск "Запад" якобы "освободила" Купянск.

В то же время Путин заявил о якобы "окружении 15 батальонов ВСУ в Купянске".

Напомним

Генштаб сообщил о 112 боевых столкновениях на фронте, из которых 43 произошли на Покровском направлении. Враг также активно действует на Константиновском и Александровском направлениях, где продолжаются бои.