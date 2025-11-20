Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони, російські заяви про захоплення міста - це інформаційні провокації - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію рф про захоплення Куп’янську на Харківщині. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника. Окрім того, не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

"Керівництво держави-терориста продовжує продукувати дешеві інформаційні провокації. Зокрема, начальник Генерального штабу рф герасімов у доповіді правителю російської федерації повідомив про нібито повне захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста. Схожа ситуація і з Ямполем. У районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі наголосили, що також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська.

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються.

Сили оборони продовжують нищити ворога по всій лінії бойового зіткнення. Втрати окупантів з початку року перевищили 371 тисячу осіб - додали в Генштабі.

Контекст

Сьогодні, 20 листопада, начальник Генерального штабу рф валерій герасімов доповів російському диктатору володимиру путіну про те, що угруповання військ "Запад" нібито "звільнили" Куп’янськ.

Натомість путін заявив про нібито "оточення 15 батальйонів ЗСУ в Куп’янську".

Нагадаємо

Генштаб повідомив про 112 бойових зіткнень на фронті, з яких 43 відбулися на Покровському напрямку. Ворог також активно діє на Костянтинівському та Олександрівському напрямках, де тривають бої.