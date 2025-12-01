$42.190.00
Українські військові та СБУ евакуювали 13 людей з центру Куп'янська

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Сили оборони України та СБУ провели евакуацію 13 мешканців з центральної частини Куп'янська. Волонтери доставили їх до Харкова для надання необхідної допомоги.

Українські військові та СБУ евакуювали 13 людей з центру Куп'янська

Українські військові та представники СБУ евакуювали з центру Куп'янська Харківської області 13 людей. Про це повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Сили оборони України разом зі Службою безпеки України провели чергові евакуаційні заходи з центральної частини міста Купʼянськ.

Волонтерські групи доправили тринадцять мешканців району в місто Харків, де їм буде надана вся необхідна первинна допомога

- розповів Канашевич.

Нагадаємо

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що масштаби дезінформації російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають, адже реальні дані свідчать про менше ніж 40 російських абонентів радіообміну у місті.

Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони, російські заяви про захоплення міста - це інформаційні провокації - Генштаб ЗСУ20.11.25, 22:21 • 4237 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Харківська область
Служба безпеки України
Куп'янськ
Харків