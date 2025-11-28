Після російських фейкових заяв про захоплення Куп'янська там фіксувалося лише 40 абонентів радіообміну – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що масштаби дезінформації російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають, адже реальні дані свідчать про менше ніж 40 російських абонентів радіообміну у місті. Про це Сирський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну – заявив Головнокомандувач.

За його словами, на підступах до Куп’янська українські підрозділи утримують визначені рубежі та посилюють вогневий вплив для блокування шляхів постачання ворога. Сирський також віддав необхідні вказівки для всебічного забезпечення потреб військ на передовій, перебуваючи у розташуванні підрозділів ЗСУ на Харківщині.

Куп’янський напрямок – один із тих, де ситуація вимагає найбільшої уваги. Бої тут відзначаються високою динамікою, що потребує максимальної узгодженості дій – наголосив Сирський.

