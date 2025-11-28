$42.190.11
Після російських фейкових заяв про захоплення Куп'янська там фіксувалося лише 40 абонентів радіообміну – Сирський

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяви РФ про захоплення Куп'янська, вказавши на менш ніж 40 російських абонентів радіообміну у місті. Українські підрозділи утримують рубежі та посилюють вогневий вплив на підступах до Куп'янська.

Після російських фейкових заяв про захоплення Куп'янська там фіксувалося лише 40 абонентів радіообміну – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що масштаби дезінформації російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають, адже реальні дані свідчать про менше ніж 40 російських абонентів радіообміну у місті. Про це Сирський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну 

– заявив Головнокомандувач.

росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО26.11.25, 13:42 • 2902 перегляди

За його словами, на підступах до Куп’янська українські підрозділи утримують визначені рубежі та посилюють вогневий вплив для блокування шляхів постачання ворога. Сирський також віддав необхідні вказівки для всебічного забезпечення потреб військ на передовій, перебуваючи у розташуванні підрозділів ЗСУ на Харківщині.

Куп’янський напрямок – один із тих, де ситуація вимагає найбільшої уваги. Бої тут відзначаються високою динамікою, що потребує максимальної узгодженості дій 

– наголосив Сирський. 

Фронт охопило 289 бойових зіткнень, за добу ворог скинув 86 керованих бомб та застосував 876 дронів - Генштаб28.11.25, 22:18 • 562 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички
Харківська область
Збройні сили України
Олександр Сирський
Куп'янськ