После российских фейковых заявлений о захвате Купянска там фиксировалось лишь 40 абонентов радиообмена – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что масштабы дезинформации российского руководства о ситуации в Купянске поражают, ведь реальные данные свидетельствуют о менее чем 40 российских абонентах радиообмена в городе. Об этом Сырский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают. А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена – заявил Главнокомандующий.

россия не планирует завершать войну, продолжая террор и агрессию - ЦПД СНБО

По его словам, на подступах к Купянску украинские подразделения удерживают определенные рубежи и усиливают огневое воздействие для блокирования путей снабжения врага. Сырский также отдал необходимые указания для всестороннего обеспечения потребностей войск на передовой, находясь в расположении подразделений ВСУ на Харьковщине.

Купянское направление – одно из тех, где ситуация требует наибольшего внимания. Бои здесь отличаются высокой динамикой, что требует максимальной согласованности действий – подчеркнул Сырский.

Фронт охватило 289 боевых столкновений, за сутки враг сбросил 86 управляемых бомб и применил 876 дронов - Генштаб