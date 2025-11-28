$42.190.11
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
15:39 • 12774 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 19952 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 28548 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 22444 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 18333 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 36594 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 21800 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18498 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 40493 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
После российских фейковых заявлений о захвате Купянска там фиксировалось лишь 40 абонентов радиообмена – Сырский

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявления РФ о захвате Купянска, указав на менее чем 40 российских абонентов радиообмена в городе. Украинские подразделения удерживают рубежи и усиливают огневое воздействие на подступах к Купянску.

После российских фейковых заявлений о захвате Купянска там фиксировалось лишь 40 абонентов радиообмена – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что масштабы дезинформации российского руководства о ситуации в Купянске поражают, ведь реальные данные свидетельствуют о менее чем 40 российских абонентах радиообмена в городе. Об этом Сырский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают. А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена 

– заявил Главнокомандующий.

россия не планирует завершать войну, продолжая террор и агрессию - ЦПД СНБО26.11.25, 13:42 • 2904 просмотра

По его словам, на подступах к Купянску украинские подразделения удерживают определенные рубежи и усиливают огневое воздействие для блокирования путей снабжения врага. Сырский также отдал необходимые указания для всестороннего обеспечения потребностей войск на передовой, находясь в расположении подразделений ВСУ на Харьковщине.

Купянское направление – одно из тех, где ситуация требует наибольшего внимания. Бои здесь отличаются высокой динамикой, что требует максимальной согласованности действий 

– подчеркнул Сырский. 

Фронт охватило 289 боевых столкновений, за сутки враг сбросил 86 управляемых бомб и применил 876 дронов - Генштаб28.11.25, 22:18 • 948 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Столкновения
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Купянск