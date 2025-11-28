Фронт охватило 289 боевых столкновений, за сутки враг сбросил 86 управляемых бомб и применил 876 дронов - Генштаб

$42.190.11
15:39 • 11563 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 18049 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 26175 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 21075 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 17362 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 35233 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 21512 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18396 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 39403 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 20296 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
28 ноября, 10:44 • 18145 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
28 ноября, 10:45 • 34842 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе
28 ноября, 12:04 • 25432 просмотра
Дело "Северных потоков": суд в Германии отправил подозреваемого украинца под стражу
28 ноября, 12:34 • 11566 просмотра
Силы обороны активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе - Коваленко
28 ноября, 12:51 • 10805 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 26180 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе
28 ноября, 12:04 • 25561 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Photo
28 ноября, 11:00 • 35236 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
28 ноября, 10:45 • 34979 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 39409 просмотра
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 39409 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36 • 25128 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49 • 42403 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
25 ноября, 14:23 • 62411 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
25 ноября, 08:39 • 94791 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
24 ноября, 08:11 • 109645 просмотра
Фронт охватило 289 боевых столкновений, за сутки враг сбросил 86 управляемых бомб и применил 876 дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В течение 28 ноября на фронте зафиксировано 289 боевых столкновений. Россия нанесла 28 авиаударов, сбросила 86 управляемых бомб, применила 876 дронов-камикадзе и совершила 2 264 обстрела позиций ВСУ.

Фронт охватило 289 боевых столкновений, за сутки враг сбросил 86 управляемых бомб и применил 876 дронов - Генштаб

По состоянию на 22:00 28 ноября на фронте зафиксировано 289 боевых столкновений. Россия нанесла 28 авиаударов, сбросив 86 управляемых бомб, применила 876 дронов-камикадзе и совершила 2 264 обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Основные направления и количество боев:

Северо- и Южно-Слобожанское. Отбито 14 атак, враг совершил три авиаудара и более 175 обстрелов.

Купянское. 11 штурмов в районах Песчаного, Купянска и Петропавловки; один бой продолжается.

Лиманское. 37 атак на позиции ВСУ, бои продолжаются в 17 точках.

В Генштабе подтвердили удар по заводу по производству навигационного оборудования и комплектующих к баллистике в Чебоксарах26.11.25, 14:01 • 2620 просмотров

Славянское. 15 попыток прорыва возле Дибровы, Ямполя и Северска, еще пять боев в процессе.

Краматорское. Три атаки возле Часового Яра и Ступочек.

Константиновское. 31 штурм в районах Константиновки, Плещеевки и Русиного Яра; один бой продолжается.

Покровское. Самое интенсивное направление — 65 атак. ВСУ ликвидировали 86 оккупантов, уничтожили технику, дроны и укрытия врага.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов28.11.25, 11:41 • 21512 просмотров

Александровское. 42 вражеские атаки, пять боев продолжаются; авиаудар по Александровке.

Гуляйпольское. 12 атак в районе Варваровки, Доброполья и Зеленого. Пять боев продолжаются; враг ударил авиацией по Гуляйполю.

Ореховское. Восемь попыток продвижения возле Степного и Новоандреевки.

Приднепровское. Две атаки в направлении Антоновского моста.

Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб26.11.25, 12:28 • 18431 просмотр

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Северск
Часов Яр
Константиновка
Купянск