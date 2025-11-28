Фронт охватило 289 боевых столкновений, за сутки враг сбросил 86 управляемых бомб и применил 876 дронов - Генштаб

По состоянию на 22:00 28 ноября на фронте зафиксировано 289 боевых столкновений. Россия нанесла 28 авиаударов, сбросив 86 управляемых бомб, применила 876 дронов-камикадзе и совершила 2 264 обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Основные направления и количество боев:

Северо- и Южно-Слобожанское. Отбито 14 атак, враг совершил три авиаудара и более 175 обстрелов.

Купянское. 11 штурмов в районах Песчаного, Купянска и Петропавловки; один бой продолжается.

Лиманское. 37 атак на позиции ВСУ, бои продолжаются в 17 точках.

Славянское. 15 попыток прорыва возле Дибровы, Ямполя и Северска, еще пять боев в процессе.

Краматорское. Три атаки возле Часового Яра и Ступочек.

Константиновское. 31 штурм в районах Константиновки, Плещеевки и Русиного Яра; один бой продолжается.

Покровское. Самое интенсивное направление — 65 атак. ВСУ ликвидировали 86 оккупантов, уничтожили технику, дроны и укрытия врага.

Александровское. 42 вражеские атаки, пять боев продолжаются; авиаудар по Александровке.

Гуляйпольское. 12 атак в районе Варваровки, Доброполья и Зеленого. Пять боев продолжаются; враг ударил авиацией по Гуляйполю.

Ореховское. Восемь попыток продвижения возле Степного и Новоандреевки.

Приднепровское. Две атаки в направлении Антоновского моста.

