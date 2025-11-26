Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб

$42.400.03
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 5310 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 17603 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровь
08:59 • 14772 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 12323 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 22828 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
06:31 • 14734 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 13762 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 23825 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40471 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
Популярные новости
Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД
Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать
публикации
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровь
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
Эксклюзив
07:00 • 22828 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 44820 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 53600 просмотра
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептов
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб

Киев • УНН

 • 2140 просмотра

На Гуляйпольском направлении враг активизировал штурмовые действия и обстрелы, распространяя панические настроения среди украинцев. Силы обороны ежедневно уничтожают сотни оккупантов и десятки единиц вражеской техники, призывая доверять только проверенной информации Генштаба ВСУ.

Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб

Ситуация на Юге Украины, в частности на Гуляйпольском направлении, сейчас напряженная. Враг не только проводит активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе, но и умело манипулирует настроениями украинского общества: специально преувеличивает свои так называемые успехи и гиперболизировано акцентирует на проблемах в Силах обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Оккупанты разгоняют среди украинцев панические настроения и побуждают к необдуманным действиям, заявили в Силах обороны Юга Украины. Некоторые украинцы поддаются на подобные провокации, несознательно распространяя вражеские нарративы.

Несмотря на это, украинские защитники держат оборону. В Силах обороны Юга Украины и в Генштабе ВСУ отметили: с ними налажена связь, логистика, оказывается поддержка.

Ежедневно они уничтожают по 250-300 оккупантов и более чем по полсотни единиц вооружения и военной техники. Только за вчера выведено из строя 2 вражеских танка, полтора десятка артсистем, около сорока единиц авто-мототехники

- говорится в сообщении.

Там добавили, что целесообразность того или иного решения могут определять только те лица, которые обладают достаточными данными относительно оперативной ситуации на фронте.

Граждане и медиа имеют право выражать собственную точку зрения, делиться своими размышлениями и выводами, но основным распорядителем достоверной информации о ходе военных действий является Генеральный Штаб. Он предоставляет оперативную и верифицированную информацию, которая отражает реальное положение дел на фронте

- говорится в сообщении.

Военные призвали медиа и общественность "доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или несознательно играют на руку врагу".

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений. Это меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои зафиксированы на Покровском и Константиновском направлениях.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины