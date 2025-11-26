Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб

Ситуация на Юге Украины, в частности на Гуляйпольском направлении, сейчас напряженная. Враг не только проводит активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе, но и умело манипулирует настроениями украинского общества: специально преувеличивает свои так называемые успехи и гиперболизировано акцентирует на проблемах в Силах обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Оккупанты разгоняют среди украинцев панические настроения и побуждают к необдуманным действиям, заявили в Силах обороны Юга Украины. Некоторые украинцы поддаются на подобные провокации, несознательно распространяя вражеские нарративы.

Несмотря на это, украинские защитники держат оборону. В Силах обороны Юга Украины и в Генштабе ВСУ отметили: с ними налажена связь, логистика, оказывается поддержка.

Ежедневно они уничтожают по 250-300 оккупантов и более чем по полсотни единиц вооружения и военной техники. Только за вчера выведено из строя 2 вражеских танка, полтора десятка артсистем, около сорока единиц авто-мототехники - говорится в сообщении.

Там добавили, что целесообразность того или иного решения могут определять только те лица, которые обладают достаточными данными относительно оперативной ситуации на фронте.

Граждане и медиа имеют право выражать собственную точку зрения, делиться своими размышлениями и выводами, но основным распорядителем достоверной информации о ходе военных действий является Генеральный Штаб. Он предоставляет оперативную и верифицированную информацию, которая отражает реальное положение дел на фронте - говорится в сообщении.

Военные призвали медиа и общественность "доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или несознательно играют на руку врагу".

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений. Это меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои зафиксированы на Покровском и Константиновском направлениях.