Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб
Київ • УНН
На Гуляйпільському напрямку ворог активізував штурмові дії та обстріли, поширюючи панічні настрої серед українців. Сили оборони щодня знищують сотні окупантів та десятки одиниць ворожої техніки, закликаючи довіряти лише перевіреній інформації Генштабу ЗСУ.
Ситуація на Півдні України, зокрема на Гуляйпільському напрямку, наразі є напруженою. Ворог не лише проводить активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе, а й уміло маніпулює настроями українського суспільства: спеціально перебільшує свої так звані успіхи та гіперболізовано акцентує на проблемах в Силах оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Окупанти розганяють серед українців панічні настрої та спонукаючи до невиважених дій, заявили в Силах оборони Півдня України. Деякі українці піддаються на подібні провокації, несвідомо поширюючи ворожі наративи.
Попри це, українські захисники тримають оборону. У Силах оборони Півдня України та в Генштабі ЗСУ зазначили: з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка.
Щодня вони знищують по 250-300 окупантів та більш ніж по пів сотні одиниць озброєння і військової техніки. Лише за вчора виведено з ладу 2 ворожих танки, півтора десятка артсистем, близько чотирьох десятків одиниць авто-мототехніки
Там додали, що доцільність того чи іншого рішення можуть визначати лише ті особи, які володіють достатніми даними щодо оперативної ситуації на фронті.
Громадяни та медіа мають право висловлювати власну точку зору, ділитися своїми роздумами та висновками, але основним розпорядником достовірної інформації про перебіг воєнних дій є Генеральний Штаб. Він надає оперативну та верифіковану інформацію, яка відображає реальний стан справ на фронті
Військові закликали медіа та громадськість "довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу".
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що минулої доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Це менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.