Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб

Ситуація на Півдні України, зокрема на Гуляйпільському напрямку, наразі є напруженою. Ворог не лише проводить активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе, а й уміло маніпулює настроями українського суспільства: спеціально перебільшує свої так звані успіхи та гіперболізовано акцентує на проблемах в Силах оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти розганяють серед українців панічні настрої та спонукаючи до невиважених дій, заявили в Силах оборони Півдня України. Деякі українці піддаються на подібні провокації, несвідомо поширюючи ворожі наративи.

Попри це, українські захисники тримають оборону. У Силах оборони Півдня України та в Генштабі ЗСУ зазначили: з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка.

Щодня вони знищують по 250-300 окупантів та більш ніж по пів сотні одиниць озброєння і військової техніки. Лише за вчора виведено з ладу 2 ворожих танки, півтора десятка артсистем, близько чотирьох десятків одиниць авто-мототехніки