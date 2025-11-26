В Генштабе подтвердили удар по заводу по производству навигационного оборудования и комплектующих к баллистике в Чебоксарах

Силы обороны Украины нанесли результативные удары по военным целям и объектам ВПК России. Как сообщили в Генштабе, в Чебоксарах поражен завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам, передает УНН.

Детали

В ночь на 26 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили, среди прочего, завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах, республика Чувашия. Зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте.

Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

СБУ нанесла удар по оккупантам в Донецкой области: поражено размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV

Кроме того, по данным Генштаба, украинские беспилотники в н.п. Васильевка (временно оккупированная территория (ВОТ) Запорожской области) поразили командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на ВОТ Донетчины, а также место накопления личного состава противника на Покровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают реализовывать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение - говорится в сообщении.

Поражены нефтетерминал и база ВМС рф: детали атаки на новороссийск