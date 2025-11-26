В Генштабе подтвердили удар по заводу по производству навигационного оборудования и комплектующих к баллистике в Чебоксарах

$42.400.03
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровь
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД
26 ноября, 03:33
Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19
26 ноября, 05:09
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать
26 ноября, 06:56
"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместе
07:22
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептов
12:02
публикации
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептов
12:02
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
11:49
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровь
08:59
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
Эксклюзив
26 ноября, 07:00
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21
В Генштабе подтвердили удар по заводу по производству навигационного оборудования и комплектующих к баллистике в Чебоксарах

Киев • УНН

Силы обороны Украины нанесли удары по военным целям и объектам ВПК РФ, включая завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Также поражены командный пункт, ЗРК "Тор-М1", склады боеприпасов и место скопления личного состава противника.

В Генштабе подтвердили удар по заводу по производству навигационного оборудования и комплектующих к баллистике в Чебоксарах

Силы обороны Украины нанесли результативные удары по военным целям и объектам ВПК России. Как сообщили в Генштабе, в Чебоксарах поражен завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам, передает УНН.

Детали

В ночь на 26 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили, среди прочего, завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах, республика Чувашия. Зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим пожаром на объекте.

Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, по данным Генштаба, украинские беспилотники в н.п. Васильевка (временно оккупированная территория (ВОТ) Запорожской области) поразили командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии РФ, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на ВОТ Донетчины, а также место накопления личного состава противника на Покровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают реализовывать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

