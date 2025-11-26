$42.400.03
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 13333 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 25516 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 23128 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 15960 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 28120 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16142 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14156 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24133 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40955 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
У Генштабі підтвердили удар по заводу з виробництва навігаційного обладнання та комплектуючих до балістики у Чебоксарах

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Сили оборони України завдали ударів по військових цілях та об'єктах ВПК рф, включаючи завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах. Також уражено командний пункт, ЗРК "Тор-М1", склади боєприпасів та місце накопичення особового складу противника.

У Генштабі підтвердили удар по заводу з виробництва навігаційного обладнання та комплектуючих до балістики у Чебоксарах

Сили оборони України завдавали результативних ударів по військових цілях та об’єктах ВПК росії. Як повідомили у Генштабі, у Чебоксарах уражено завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет, передає УНН.

Деталі

У ніч на 26 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили, серед іншого, завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті.

Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

СБУ завдала удару по окупантах у Донецькій області: уражено розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV23.11.25, 16:56 • 4075 переглядiв

Крім того, за даними Генштабу, українські безпілотники у н.п. Василівка (тимчасово окупована територія (ТОТ) Запорізької області) уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії рф, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини, а також місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку.

Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії рф проти України, нищать ворога, його техніку й озброєння - йдеться у повдіомленні.

Уражено нафтотермінал та базу ВМС рф: деталі атаки на новоросійськ 25.11.25, 12:39 • 3182 перегляди

Антоніна Туманова

