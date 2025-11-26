У Генштабі підтвердили удар по заводу з виробництва навігаційного обладнання та комплектуючих до балістики у Чебоксарах
Київ • УНН
Сили оборони України завдали ударів по військових цілях та об'єктах ВПК рф, включаючи завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах. Також уражено командний пункт, ЗРК "Тор-М1", склади боєприпасів та місце накопичення особового складу противника.
Сили оборони України завдавали результативних ударів по військових цілях та об’єктах ВПК росії. Як повідомили у Генштабі, у Чебоксарах уражено завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет, передає УНН.
Деталі
У ніч на 26 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили, серед іншого, завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті.
Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Крім того, за даними Генштабу, українські безпілотники у н.п. Василівка (тимчасово окупована територія (ТОТ) Запорізької області) уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії рф, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини, а також місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку.
Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії рф проти України, нищать ворога, його техніку й озброєння - йдеться у повдіомленні.
