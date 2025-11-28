Фронт охопило 289 бойових зіткнень, за добу ворог скинув 86 керованих бомб та застосував 876 дронів - Генштаб

Станом на 22:00 28 листопада на фронті зафіксовано 289 бойових зіткнень. росія завдала 28 авіаударів, скинувши 86 керованих бомб, застосувала 876 дронів-камікадзе та здійснила 2 264 обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Основні напрямки та кількість боїв:

Північно- та Південно-Слобожанський. Відбито 14 атак, ворог здійснив три авіаудари й понад 175 обстрілів.

Куп’янський. 11 штурмів у районах Піщаного, Куп’янська та Петропавлівки; один бій триває.

Лиманський. 37 атак на позиції ЗСУ, бої тривають у 17 точках.

У Генштабі підтвердили удар по заводу з виробництва навігаційного обладнання та комплектуючих до балістики у Чебоксарах

Слов’янський. 15 спроб прориву біля Діброви, Ямполя й Сіверська, ще п’ять боїв у процесі.

Краматорський. Три атаки біля Часового Яру та Ступочок.

Костянтинівський. 31 штурм у районах Костянтинівки, Плещіївки й Русиного Яру; один бій триває.

Покровський. Найінтенсивніший напрямок — 65 атак. ЗСУ ліквідували 86 окупантів, знищили техніку, дрони й укриття ворога.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів

Олександрівський. 42 ворожі атаки, п’ять боїв тривають; авіаудар по Олександрівці.

Гуляйпільський. 12 атак у районі Варварівки, Добропілля та Зеленого. П’ять боїв тривають; ворог вдарив авіацією по Гуляйполю.

Оріхівський. Вісім спроб просування біля Степового та Новоандріївки.

Придніпровський. Дві атаки у напрямку Антонівського мосту.

Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб