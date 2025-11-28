Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ, місцея зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та низки інших військових об’єктів окупантів, пише УНН.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області рф. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа - повідомили у Генштабі.

Підприємство, як вказано, випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Результати влучань уточнюються.

Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим). За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост". Разом з цим, під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ" - ідеться у повідомленні Генштабу.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької і Луганської областей - зазначили у Генштабі.

Результати уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

