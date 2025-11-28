Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів

$42.190.11
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 10228 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 12279 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 12861 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 12488 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 10908 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 28675 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 26597 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 42475 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 47040 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 10235 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 31343 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 42479 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 47043 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 38495 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у ніч на 28 листопада, де зафіксовано вибухи та пожежу. Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та склади ПММ на Донеччині та Луганщині.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ, місцея зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та низки інших військових об’єктів окупантів, пише УНН.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області рф. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа

- повідомили у Генштабі.

Підприємство, як вказано, випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Результати влучань уточнюються.

Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим). За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост". Разом з цим, під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ"

- ідеться у повідомленні Генштабу.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької і Луганської областей

- зазначили у Генштабі.

Результати уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

У рф повідомили про нічну атаку дронів: під ударом - Новокуйбишевський НПЗ27.11.25, 08:57 • 2642 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Ракетний комплекс "Панцир"
Крим
Україна