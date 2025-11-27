У рф повідомили про нічну атаку дронів: під ударом - Новокуйбишевський НПЗ
Київ • УНН
Уночі 27 листопада Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області зазнав атаки дронів, зафіксовано щонайменше три спалахи. Міноборони рф повідомило про збиття 18 безпілотників над регіоном.
У рф повідомили про нічну атаку дронів у самарській області, згідно з OSINT-аналізом ASTRA, під ударом був Новокуйбишевський НПЗ, пише УНН.
Деталі
Як встановила ASTRA з відео очевидців, "спалахи після атаки на Новокуйбишевськ Самарської області в ніч проти 27 листопада виникли безпосередньо над місцевим НПЗ".
На кадрах, які зняті з однієї з вулиць, як повідомляється, відображені як мінімум 3 спалахи: у повітрі на висоті близько 1,5 км, над горизонтом, але теж у повітрі - імовірно знову робота ППО на південь від Новокуйбишевського НПЗ (відстань від місця зйомки до вибуху більше 3,5 км), а також на яр.
Місцева влада атаку, як зазначається, не коментувала. мо рф прозвітувало про збиття вночі 18 безпілотників над Самарською областю.
Доповнення
АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" - російський нафтопереробний завод у самарській області. Входить до групи ПАТ "НК "роснефть". Перед цим завод, як зазначається, уже атакували 16 листопада та 19 жовтня.