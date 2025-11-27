У рф повідомили про нічну атаку дронів: під ударом - Новокуйбишевський НПЗ

$42.300.10
48.950.00
ukenru
01:49 • 26232 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 26726 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 56430 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 29920 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 29177 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 20601 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 12698 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 10497 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 10240 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 32388 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
98%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
The Guardian: конфіскація активів москви - єдиний шлях зупинити війну в Україні та врятувати Європу26 листопада, 21:59 • 14841 перегляди
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian01:14 • 14424 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС02:18 • 14693 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo02:50 • 5722 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння03:23 • 14331 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 27455 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 56437 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 32391 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 31945 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 34258 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Милорад Додик
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 512 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 37906 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 72128 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 88478 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 88267 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Серіали

У рф повідомили про нічну атаку дронів: під ударом - Новокуйбишевський НПЗ

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Уночі 27 листопада Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області зазнав атаки дронів, зафіксовано щонайменше три спалахи. Міноборони рф повідомило про збиття 18 безпілотників над регіоном.

У рф повідомили про нічну атаку дронів: під ударом - Новокуйбишевський НПЗ

У рф повідомили про нічну атаку дронів у самарській області, згідно з OSINT-аналізом ASTRA, під ударом був Новокуйбишевський НПЗ, пише УНН.

Деталі

Як встановила ASTRA з відео очевидців, "спалахи після атаки на Новокуйбишевськ Самарської області в ніч проти 27 листопада виникли безпосередньо над місцевим НПЗ".

На кадрах, які зняті з однієї з вулиць, як повідомляється, відображені як мінімум 3 спалахи: у повітрі на висоті близько 1,5 км, над горизонтом, але теж у повітрі - імовірно знову робота ППО на південь від Новокуйбишевського НПЗ (відстань від місця зйомки до вибуху більше 3,5 км), а також на яр.

Місцева влада атаку, як зазначається, не коментувала. мо рф прозвітувало про збиття вночі 18 безпілотників над Самарською областю.

Доповнення

АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" - російський нафтопереробний завод у самарській області. Входить до групи ПАТ "НК "роснефть". Перед цим завод, як зазначається, уже атакували 16 листопада та 19 жовтня. 

Юлія Шрамко

Новини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні