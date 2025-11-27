В рф сообщили о ночной атаке дронов: под ударом - Новокуйбышевский НПЗ
Киев • УНН
Ночью 27 ноября Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области подвергся атаке дронов, зафиксировано по меньшей мере три вспышки. Минобороны РФ сообщило о сбитии 18 беспилотников над регионом.
В рф сообщили о ночной атаке дронов в Самарской области, согласно OSINT-анализу ASTRA, под ударом был Новокуйбышевский НПЗ, пишет УНН.
Детали
Как установила ASTRA по видео очевидцев, "вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области в ночь на 27 ноября возникли непосредственно над местным НПЗ".
На кадрах, снятых с одной из улиц, как сообщается, запечатлены как минимум 3 вспышки: в воздухе на высоте около 1,5 км, над горизонтом, но тоже в воздухе - предположительно снова работа ПВО к югу от Новокуйбышевского НПЗ (расстояние от места съемки до взрыва более 3,5 км), а также на яр.
Местные власти атаку, как отмечается, не комментировали. мо рф отчиталось о сбитии ночью 18 беспилотников над Самарской областью.
Дополнение
АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" - российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Входит в группу ПАО "НК "роснефть". До этого завод, как отмечается, уже атаковали 16 ноября и 19 октября.