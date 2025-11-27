В рф сообщили о ночной атаке дронов: под ударом - Новокуйбышевский НПЗ

$42.300.10
Эксклюзив
07:45 • 424 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 1274 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
01:49 • 27638 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 28593 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 59589 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 31370 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 30160 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21100 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 12977 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 10630 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
The Guardian: конфискация активов Москвы — единственный путь остановить войну в Украине и спасти Европу26 ноября, 21:59 • 16323 просмотра
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian27 ноября, 01:14 • 15942 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС02:18 • 16179 просмотра
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo02:50 • 8652 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении03:23 • 15973 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 426 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 28871 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 59589 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 33684 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 33176 просмотра
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 1836 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 38572 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 72738 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 89020 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 88772 просмотра
В рф сообщили о ночной атаке дронов: под ударом - Новокуйбышевский НПЗ

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Ночью 27 ноября Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области подвергся атаке дронов, зафиксировано по меньшей мере три вспышки. Минобороны РФ сообщило о сбитии 18 беспилотников над регионом.

В рф сообщили о ночной атаке дронов: под ударом - Новокуйбышевский НПЗ

В рф сообщили о ночной атаке дронов в Самарской области, согласно OSINT-анализу ASTRA, под ударом был Новокуйбышевский НПЗ, пишет УНН.

Детали

Как установила ASTRA по видео очевидцев, "вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области в ночь на 27 ноября возникли непосредственно над местным НПЗ".

На кадрах, снятых с одной из улиц, как сообщается, запечатлены как минимум 3 вспышки: в воздухе на высоте около 1,5 км, над горизонтом, но тоже в воздухе - предположительно снова работа ПВО к югу от Новокуйбышевского НПЗ (расстояние от места съемки до взрыва более 3,5 км), а также на яр.

Местные власти атаку, как отмечается, не комментировали. мо рф отчиталось о сбитии ночью 18 беспилотников над Самарской областью.

Дополнение

АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" - российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Входит в группу ПАО "НК "роснефть". До этого завод, как отмечается, уже атаковали 16 ноября и 19 октября.

Юлия Шрамко

